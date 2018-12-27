Стадион: Дакнам
35' Желтая карточкаМата Клинтон
60' Желтая карточкаBambo Diaby
0:1
69' ГолВормер Руд
Второй тайм
74'
Локерен делает замену. Тичинович Марио уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
64'
Брюгге делает замену. Накамба Марвелус уходит с поля, а Вормер Руд выходит на его замену.
63'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
60'
Bambo Diaby получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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