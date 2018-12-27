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Winline
Стадион:
Локерен
0:1
Второй тайм: 80'
Брюгге
0'
35' Желтая карточка
Мата Клинтон
60' Желтая карточка
Bambo Diaby
0:1
69' Гол
Вормер Руд
80'
Второй тайм
74'
Локерен делает замену. Тичинович Марио уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
64'
Брюгге делает замену. Накамба Марвелус уходит с поля, а Вормер Руд выходит на его замену.
63'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Bambo Diaby получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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