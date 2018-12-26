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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
3:1
Конец матча
Гент
0'
0:1
6' Гол
Бронн Дилан
1:1
23' Гол
Саматта Мбвана
29' Желтая карточка
Суке Арно
2:1
47' Гол
Деваст Себастьен
61' Желтая карточка
Асаре Нана
76' Красная карточка
Рустед Сигурд
3:1
85' Гол
Хейнен Бриан
90'+4
Второй тайм
90'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Жегрова Эдон выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
76'
УДАЛЕНИЕ! - Рустед Сигурд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
73'
Гент делает замену. Jonathan David уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
67'
Гент делает замену. Вадис Оджиджа-Офоэ уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
59'
Гент делает замену. Бронн Дилан уходит с поля, а Пластун Игорь выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Деваст Себастьен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Суке Арно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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