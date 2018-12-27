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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
3:0
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
1:0
9' Гол
Димата Нани
25' Желтая карточка
Морен Валттери
2:0
51' Гол
Борнаув Себастьян
52' Желтая карточка
Каембе Эдо
55' Желтая карточка
Francesco Forte I
57' Желтая карточка
Милич Антонио
3:0
90' Гол
Димата Нани
90'+4
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Салемакерс Алексис выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
84'
Андерлехт делает замену. Найяр Энди уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
83'
Васланд-Беверен делает замену. Djihad Bizimana уходит с поля, а Denzel Jubitana выходит на его замену.
83'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Геркенс Питер выходит на его замену.
62'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
56'
Васланд-Беверен делает замену. Шрайверс Юр уходит с поля, а Бадибанга Бени выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Каембе Эдо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Борнаув Себастьян бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Морен Валттери получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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