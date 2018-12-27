Стадион: Констант Ванден Сток
3:0
Конец матча
1:0
9' ГолДимата Нани
25' Желтая карточкаМорен Валттери
2:0
51' ГолБорнаув Себастьян
52' Желтая карточкаКаембе Эдо
55' Желтая карточкаFrancesco Forte I
57' Желтая карточкаМилич Антонио
3:0
90' ГолДимата Нани
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Салемакерс Алексис выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
84'
Андерлехт делает замену. Найяр Энди уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
83'
Васланд-Беверен делает замену. Djihad Bizimana уходит с поля, а Denzel Jubitana выходит на его замену.
83'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Геркенс Питер выходит на его замену.
62'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
57'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
56'
Васланд-Беверен делает замену. Шрайверс Юр уходит с поля, а Бадибанга Бени выходит на его замену.
55'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
52'
Каембе Эдо получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Борнаув Себастьян бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Морен Валттери получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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