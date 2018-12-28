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Стадион: ААМИ Парк
0:0
Первый тайм: 45'
16' Желтая карточкаФентон Луис
19' Желтая карточкаSarpeet Singh
|
16'
19'
Состав команд
14
Thomas
Deng
21
Валери
Карл
11
Тойвонен
Ола
19
Дойл
Томас
16
Фентон
Луис
14
Руфер
Алекс
21
Кришна
Рой
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 14 Thomas Deng Защитник
- 22 Анселл Николас Защитник
- 3 Corey Brown Защитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 8 Антонис Терри Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 11 Тойвонен Ола Нападающий
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 13 Birkan Kirdar
- 16 Хоуп Джош
- 19 Rahmat Akbari
- 7 Kenjok Athiu
- Главный тренер: Kevin Muscat
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 16 Фентон Луис Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 13 Liberato Cacace Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 11 David Williams III Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 15 Копчински Михал Защитник
- 5 Ryan Lowry Защитник
- 23 Max Burgess Полузащитник
- 9 Бернс Натан Нападающий
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 22.12.2018 Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.12.2018 Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2018 Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2018 Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.11.2018 Сидней 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2018 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.11.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.08.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 3:2 Мельбурн Виктори КФ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 22.12.2018 Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 15.12.2018 Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.12.2018 Сидней 1:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2018 Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.11.2018 Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.11.2018 Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 14
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 31.10.2016 Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.04.2016 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.12.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.11.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.04.2015 Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 01.03.2015 Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.11.2014 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2014 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.01.2014 Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.11.2013 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 31.03.2013 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.01.2013 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2012 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.12.2011 Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.10.2011 Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|Сидней
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|5.
|Мельбурн Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|6.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|9.
|Брисбен Роар
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|0
|2
|7
|7 - 20
|2
Первый тайм
19'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
16'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
12'
Мельбурн Виктори делает замену. Анселл Николас уходит с поля, а Хоуп Джош выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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