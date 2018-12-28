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Winline
Стадион:
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 45'
Веллингтон Феникс
0'
16' Желтая карточка
Фентон Луис
19' Желтая карточка
Sarpeet Singh
45'
Первый тайм
Желтая карточка
19'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
12'
Мельбурн Виктори делает замену. Анселл Николас уходит с поля, а Хоуп Джош выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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