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Стадион:
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
38' Гол
Nikola Mileusnic
48' Желтая карточка
Jason Hoffman
1:1
75' Гол
О'Донован Рой
82' Желтая карточка
Ryan Kitto
1:2
90' Пенальти
Гудвин Крейг
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гудвин Крейг из команды Аделаида Юнайтед забивает с точки!
87'
Аделаида Юнайтед делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Ryan Kitto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
71'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
69'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Блэквуд Джордж выходит на его замену.
61'
Аделаида Юнайтед делает замену. Кен Илсо уходит с поля, а Ryan Kitto выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Steven Peter Ugarkovic уходит с поля, а Ридентон Мэтью выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Мосс Глен уходит с поля, а Lewis Italiano выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Nikola Mileusnic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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