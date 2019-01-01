Стадион: АНЗ
0:2
Конец матча
13' Желтая карточкаBruce Kamau
13' Желтая карточкаГриффитс Ростин
0:1
35' ГолLachlan Wales
0:2
37' ГолДе Лат Ричи
46' Желтая карточкаМакгри Райли
53' Желтая карточкаБаумйоханн Александер
57' Вторая желтая карточкаГриффитс Ростин
76' Желтая карточкаKeanu Baccus
78' Желтая карточкаRamy Najjarine
85' Желтая карточкаNathaniel Atkinson
89' Желтая карточкаХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаScott Jamieson
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
89'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
85'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рауль Льоренте уходит с поля, а Tass Mourdoukoutas выходит на его замену.
85'
Nathaniel Atkinson получил желтую карточку от судьи
78'
Ramy Najjarine получил желтую карточку от судьи
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Меджок Мэньиэл выходит на его замену.
76'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
73'
Мельбурн Сити делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Ramy Najjarine выходит на его замену.
69'
Мельбурн Сити делает замену. Макгри Райли уходит с поля, а Nathaniel Atkinson выходит на его замену.
62'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Усама Малик выходит на его замену.
57'
Гриффитс Ростин получает вторую желтую карточку. Удаление.
53'
Баумйоханн Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Макгри Райли получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Де Лат Ричи бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Lachlan Wales бьет в цель!
13'
Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
13'
Bruce Kamau получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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40' 1 Ноттингем Форест 0 Лидс 40' 0 Блэкберн 0 Вест Бромвич 41' 1 Халл Сити 0 Болтон 41' 0 Ротерхэм 0 Престон Норт Энд 41' 0 Уиган 1 Шеффилд Юнайтед 41' 1 Астон Вилла 1 КПР 42' 1 Дерби 0 Мидлсбро 42' 0 Рединг 2 Суонси 41' 0 Сток Сити 1 Бристоль Сити 40' 1 Брентфорд 0 Норвич 41' 1 Ипсвич 0 Миллуолл 40' 1 Шеффилд Уэнсдей 0 Бирмингем
Англия: Вторая лига
Итог 0 Гримсби 1 Мэнсфилд 41' 0 Линкольн Сити 0 Порт Вейл 43' 0 Моркам 1 Карлайл 40' 0 Суиндон Таун 1 Эксетер Сити 41' 1 Форест Грин 0 Нортгемптон 41' 3 Милтон Кинс Донс 0 Кембридж Юнайтед 43' 0 Стивенэйдж 0 Ньюпорт 42' 0 Кроули Таун 0 Колчестер 40' 0 Маклсфилд 1 Транмер 42' 1 Олдхэм Атлетик 0 Ноттс Каунти 39' 0 Йовил Таун 2 Челтенем 37' 0 Бёри 1 Крю Александра
Англия: Национальная лига
42' 0 Галифакс 1 Харрогейт 42' 0 Мэйдстоун 0 Довер 41' 0 Барнет 0 Борэм Вуд 41' 0 Истли 0 Хавант энд Уотерлувилл 41' 1 Лейтон Ориент 0 Дагенем энд Редбридж 43' 1 Солихалл 0 Честерфилд 39' 0 Олдершот 0 Мэйденхэд Юнайтед 42' 1 Хартлпул 0 Гейтсхед 42' 1 Сэлфорд Сити 0 Рексем 42' 0 Филд 0 Барроу 41' 0 Брейнтри 2 Эббсфлит Позже 0 Бромли 0 Саттон
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Nuneaton Borough FC 2 Телфорд 39' 0 Брэдфорд Парк 0 Гайзли 39' 1 Киддерминстер 1 Херефорд 38' 2 Спеннимур Таун 0 Блит Спартанс 39' 0 Честер 0 Саутпорт 39' 1 Эштон Юнайтед 0 Керзон 38' 0 Чорли 0 Юнайтед оф Манчестер 39' 0 Олтринэм 1 Стокпорт 38' 0 Лемингтон 0 Брэкли 38' 1 Йорк Сити 0 Дарлингтон 41' 0 Альфретон 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 3 Уокинг Итог 0 Слауг 1 Уэлдстон 38' 1 Конкорд Рейнджерс 0 Ист Таррок Юнайтед 40' 0 Глостер 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 38' 0 Оксфорд Сити 0 Ханегрфорд Таун 38' 0 Биллерикей 0 Челмсфорд 38' 1 Истборн 0 Далвич Гамлет 38' 0 Хемел Хемпстэд 0 Сент-Олбанс 38' 1 Труро 1 Торкуэй 38' 4 Бат 0 Чиппенхэм Таун 38' 0 Дартфорд 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
41' 1 Портсмут 0 Уимблдон 40' 0 Уиком 1 Ковентри 41' 2 Брэдфорд Сити 0 Аккрингтон 40' 3 Донкастер 0 Рочдейл 41' 2 Плимут 0 Оксфорд Юнайтед 41' 1 Саутенд 0 Джиллингем 43' 0 Блэкпул 1 Сандерленд 40' 2 Чарльтон 0 Уолсолл 42' 0 Питерборо Юнайтед 1 Сканторп 41' 0 Шрусбери Таун 0 Флитвуд Таун 40' 0 Бристоль Роверс 0 Бёртон 40' 0 Лутон Таун 0 Барнсли
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Иран: Кубок Хазфи (1/8 финала)
Северная Ирландия: Премьер-лига
Уэльс: Премьер-лига
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