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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
13' Желтая карточка
Bruce Kamau
13' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
0:1
35' Гол
Lachlan Wales
0:2
37' Гол
Де Лат Ричи
46' Желтая карточка
Макгри Райли
53' Желтая карточка
Баумйоханн Александер
57' Вторая желтая карточка
Гриффитс Ростин
76' Желтая карточка
Keanu Baccus
78' Желтая карточка
Ramy Najjarine
85' Желтая карточка
Nathaniel Atkinson
89' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
90' Желтая карточка
Scott Jamieson
90'+4
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
85'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рауль Льоренте уходит с поля, а Tass Mourdoukoutas выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Nathaniel Atkinson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Ramy Najjarine получил желтую карточку от судьи
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Меджок Мэньиэл выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
73'
Мельбурн Сити делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Ramy Najjarine выходит на его замену.
69'
Мельбурн Сити делает замену. Макгри Райли уходит с поля, а Nathaniel Atkinson выходит на его замену.
62'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Усама Малик выходит на его замену.
57'
Гриффитс Ростин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
53'
Баумйоханн Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Макгри Райли получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Де Лат Ричи бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Lachlan Wales бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Bruce Kamau получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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