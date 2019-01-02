  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 59870
Вест Хэм
2:2
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
56' Гол
Стивенс Дейл
0:2
58' Гол
Даффи Шейн
1:2
66' Гол
Арнаутович Марко
2:2
68' Гол
Арнаутович Марко
80' Желтая карточка
Марч Соломон
90'+5
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
94'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Локадия Юрген пострадал.
94'
Диоп Исса из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
93'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
92'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Райс Деклан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
После дальнего удара, который нанес Сабалета Пабло мяч отбит вратарем
89'
Плохо сыграл Бонг Гаэтан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
89'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
88'
Брайтон контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
87'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
86'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
86'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
85'
Андоне Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
83'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
82'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
81'
ШАНС! Райс Деклан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
80'
Марч Соломон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Марч Соломон грубо играет против соперника. Пострадал Ноубл Марк
80'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Удар от ворот произведет Брайтон
78'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
78'
Монтойя Мартин из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 59870 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Данк Льюис
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
75'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
75'
Прёппер Дэви из команды Брайтон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Брайтон
73'
Бернардо Фернандес получил травму и заменен. Бонг Гаэтан выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Бернардо Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Брайтон контролирует мяч.
70'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
68'
Антонио Майкл сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
68'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Ноубл Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
65'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
63'
Райс Деклан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тактическая замена. Обьянг Педро уходит с поля и его заменяет Ноубл Марк
63'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
62'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
61'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Даффи Шейн изменил счет на табло!
Угловой
58'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
58'
Гросс Паскаль мяч отрикошетил от ворот
56'
Плохо сыграл Фабьянски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Стивенс Дейл забивает!
56'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
56'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Брайтон
53'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
53'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Брайтон
50'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Брайтон контролирует мяч.
48'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
46'
Вест Хэм контролирует мяч.
46'
Кэрролл Эндрю получил травму и заменен. Лукас Перес выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Брайтон
48'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
48'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
44'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
44'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
После дальнего удара, который нанес Мюррей Гленн мяч отбит вратарем
42'
Отличные скиллы показывает Мюррей Гленн, обводя своих соперников
42'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
42'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
41'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
Отличные скиллы показывает Марч Соломон, обводя своих соперников
41'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Вест Хэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Стивенс Дейл из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
37'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
36'
Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
36'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Бернардо Фернандес пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
34'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
34'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
34'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
34'
Локадия Юрген из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Баттон Дэвид взял и забрал мяч на выходе
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Офсайд
32'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
32'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
30'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
29'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
29'
Брайтон контролирует мяч.
28'
Вест Хэм контролирует мяч.
27'
После дальнего удара, который нанес Арнаутович Марко мяч отбит вратарем
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
Травма, повреждение
25'
Кэрролл Эндрю возвращается на поле.
Офсайд
25'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Андерсон Фелипе бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Плохо сыграл Монтойя Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
25'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
24'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэрролл Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Кэрролл Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
22'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
22'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Вест Хэм контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
20'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
20'
Отличные скиллы показывает Марч Соломон, обводя своих соперников
19'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Вест Хэм контролирует мяч.
17'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
17'
Брайтон контролирует мяч.
15'
Брайтон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
15'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
14'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Брайтон
12'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
12'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
12'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Прёппер Дэви пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
8'
Брайтон контролирует мяч.
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
6'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
6'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Мюррей Гленн пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Даффи Шейн бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
5'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
4'
Локадия Юрген мяч отрикошетил от ворот
4'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон подал угловой слева.
3'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация