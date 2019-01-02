Стадион: Лондон Зрители: 59870
0:1
56' ГолСтивенс Дейл
0:2
58' ГолДаффи Шейн
1:2
66' ГолАрнаутович Марко
2:2
68' ГолАрнаутович Марко
80' Желтая карточкаМарч Соломон
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Локадия Юрген пострадал.
93'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
92'
92'
92'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Райс Деклан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
89'
После дальнего удара, который нанес Сабалета Пабло мяч отбит вратарем
89'
Плохо сыграл Бонг Гаэтан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
89'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
88'
88'
87'
87'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
86'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
85'
Андоне Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
83'
82'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
82'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
81'
ШАНС! Райс Деклан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Марч Соломон получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Марч Соломон грубо играет против соперника. Пострадал Ноубл Марк
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
78'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
78'
Монтойя Мартин из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 59870 болельщиков
76'
Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Данк Льюис
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
75'
Прёппер Дэви из команды Брайтон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
73'
73'
Бернардо Фернандес получил травму и заменен. Бонг Гаэтан выходит на поле.
71'
Бернардо Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
68'
Антонио Майкл сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
68'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
67'
66'
Ноубл Марк сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
65'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
63'
Райс Деклан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тактическая замена. Обьянг Педро уходит с поля и его заменяет Ноубл Марк
63'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
63'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
62'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
61'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Даффи Шейн изменил счет на табло!
58'
58'
Гросс Паскаль мяч отрикошетил от ворот
56'
Плохо сыграл Фабьянски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Г О О О О Л - Стивенс Дейл забивает!
56'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
54'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
53'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
52'
51'
50'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
48'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
47'
47'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
46'
46'
Кэрролл Эндрю получил травму и заменен. Лукас Перес выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
48'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
46'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
44'
44'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
После дальнего удара, который нанес Мюррей Гленн мяч отбит вратарем
42'
Отличные скиллы показывает Мюррей Гленн, обводя своих соперников
42'
42'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
42'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
41'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
Отличные скиллы показывает Марч Соломон, обводя своих соперников
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Бернардо Фернандес
39'
38'
37'
Стивенс Дейл из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
37'
36'
Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
36'
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Бернардо Фернандес пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
34'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
34'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
34'
Локадия Юрген из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Баттон Дэвид взял и забрал мяч на выходе
33'
32'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
32'
31'
31'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
29'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
29'
28'
27'
После дальнего удара, который нанес Арнаутович Марко мяч отбит вратарем
27'
27'
27'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
25'
Кэрролл Эндрю возвращается на поле.
25'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Андерсон Фелипе бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Плохо сыграл Монтойя Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
25'
24'
24'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэрролл Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Кэрролл Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
22'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
20'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
20'
Отличные скиллы показывает Марч Соломон, обводя своих соперников
19'
18'
17'
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
17'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
15'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
14'
13'
12'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
12'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
12'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Прёппер Дэви пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
8'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
8'
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
6'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Мюррей Гленн пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Даффи Шейн бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
5'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
4'
Локадия Юрген мяч отрикошетил от ворот
4'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон подал угловой слева.
3'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Австралия: Эй-Лига
Египет: Премьер-лига
Кипр: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Комментарии к прогнозам (0)