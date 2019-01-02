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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 10261
Борнмут
3:3
Конец матча
Уотфорд
0'
0:1
14' Гол
Дини Трой
0:2
27' Гол
Дини Трой
29' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
33' Желтая карточка
Дини Трой
1:2
34' Гол
Аке Натан
2:2
37' Гол
Уилсон Каллум
2:3
38' Гол
Сема Кен
3:3
40' Гол
Фрейзер Райан
50' Желтая карточка
Капу Этьен
60' Желтая карточка
Гослинг Дэн
89' Желтая карточка
Холебас Хосе
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10261 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Муссе Ли атаковал сзади соперника. Это Капу Этьен заработал своей команде штрафной
93'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
92'
Удар от ворот произведет Уотфорд
92'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Клеверли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
91'
Муссе Ли наказан за толчок Мариаппа Эдриан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
91'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
91'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
90'
Удар от ворот произведет Борнмут
90'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
90'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Делофеу Херард из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
89'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
89'
Кук Стив из команды Борнмут нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Желтая карточка
89'
Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Угловой
89'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
89'
Станислас Жуниор мяч отрикошетил от ворот
88'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
88'
Дэниелс Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
86'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
85'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Аке Натан оказался на газоне.
85'
Клеверли Том из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
85'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
84'
Уотфорд начинает контратаку
84'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
83'
Кинг Джошуа имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
83'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
83'
Муссе Ли из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Удар от ворот произведет Борнмут
82'
Делофеу Херард не смог попасть в створ ударом издали
82'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
82'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
81'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кук Стив из команды Борнмут.
81'
Опасность предотвращена - Кук Стив из команды Борнмут вступил в отбор удачно
81'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
79'
Борнмут начинает контратаку
79'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
78'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
77'
Гослинг Дэн пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
77'
Станислас Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Кинг Джошуа имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
76'
ШАНС! Кинг Джошуа вышел один-на-один с голкипером...
76'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Перейра Роберто из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Борнмут начинает контратаку
74'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
Угловой
74'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
74'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
72'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Удар от ворот произведет Уотфорд
72'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
71'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
71'
Матч возобновлен
71'
Тактическая замена. Сема Кен уходит с поля и его заменяет Хьюз Уилл
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
70'
Дини Трой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сема Кен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
69'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Уотфорд контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Уотфорд
68'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
67'
Кинг Джошуа задерживает мяч рукой
67'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
67'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Уотфорд
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Какой промах! Аке Натан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
65'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
64'
Уилсон Каллум оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фостер Бен перевел мяч на угловой.
64'
Удивительный сейв сделал Фостер Бен из команды Уотфорд! А был бы точно гол!
64'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
63'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
61'
Удар от ворот произведет Борнмут
61'
Шанс! Дини Трой из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
61'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
60'
Гослинг Дэн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Клеверли Том
60'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Кук Стив из команды Борнмут играет слишком грубо. Дини Трой оказался на газоне.
58'
Уотфорд контролирует мяч.
58'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Кинг Джошуа атаковал сзади соперника. Это Капу Этьен заработал своей команде штрафной
57'
Хорошую попытку сделал Сема Кен. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу одноклубнику.
57'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Тактическая замена. Дюкур Абдулайе уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
56'
Борнмут контролирует мяч.
56'
Уотфорд контролирует мяч.
Офсайд
55'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
55'
Уотфорд начинает контратаку
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
54'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
52'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Уотфорд
52'
Шанс! Кук Стив из команды Борнмут пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
52'
Уилсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
51'
Станислас Жуниор из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Сема Кен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
50'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
50'
Капу Этьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Капу Этьен атаковал сзади соперника. Это Гослинг Дэн заработал своей команде штрафной
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Удар от ворот произведет Борнмут
49'
Матч возобновлен
48'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Каткарт Крейг из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
46'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Уотфорд контролирует мяч.
47'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
46'
Хорошую попытку сделал Фрейзер Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Отличные скиллы показывает Фрейзер Райан, обводя своих соперников
45'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
45'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
44'
Уотфорд контролирует мяч.
44'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Уотфорд контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Уотфорд
42'
Какой промах! Кинг Джошуа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
42'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
41'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Уотфорд контролирует мяч.
40'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
40'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
40'
Борнмут контролирует мяч.
38'
Дини Трой сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сема Кен из команды Уотфорд переиграл вратаря дальним ударом!
38'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу одноклубнику.
38'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
38'
Уилсон Каллум наказан за толчок Каткарт Крейг
38'
Уотфорд контролирует мяч.
37'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГОООООЛ - Уилсон Каллум Борнмут забивает ударом головой
37'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
34'
Г О О О О О О Л - Аке Натан из команды Борнмут головой вбивает мяч в сетку.
34'
Почти гол! Гослинг Дэн пробил головой по воротам, но Фостер Бен спас!
34'
Кук Стив из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
34'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Дини Трой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Дини Трой атаковал сзади соперника. Это Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной
32'
Удар от ворот произведет Борнмут
32'
Дюкур Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
32'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
32'
Опасность предотвращена - Каткарт Крейг из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
31'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
31'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
30'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Дюкур Абдулайе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Дюкур Абдулайе грубо играет против соперника. Пострадал Фрейзер Райан
28'
Борнмут контролирует мяч.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Дини Трой первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Опасность предотвращена - Кук Стив из команды Борнмут вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
27'
Уотфорд начинает контратаку
27'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Гослинг Дэн ошибается в защите.
26'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
26'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
26'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
24'
Удар от ворот произведет Борнмут
24'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
23'
Борнмут контролирует мяч.
22'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
22'
Опасность! Кико Фемения из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Фрейзер Райан имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
22'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
21'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Борнмут
21'
Перейра Роберто из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
21'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
20'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
19'
Опасность! Перейра Роберто из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
Удар от ворот произведет Борнмут
18'
Перейра Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Сема Кен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Отличные скиллы показывает Сема Кен, обводя своих соперников
17'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Борнмут контролирует мяч.
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Кико Фемения наказан за толчок Фрейзер Райан
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Отличный командный гол!
14'
Сема Кен сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГОООООЛ - Дини Трой Уотфорд забивает ударом головой
14'
Сема Кен из команды Уотфорд делает пас партнеру.
14'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
14'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
13'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
13'
Дини Трой из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Уотфорд
12'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
11'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Хефферсон Лерма делает длинную передачу вперед
9'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
7'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Назначен штрафной. Пострадал Кинг Джошуа, его свалил Каткарт Крейг.
6'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Опасность! Дини Трой из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Делофеу Херард из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Удар от ворот произведет Уотфорд
3'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Кинг Джошуа из команды Борнмут находит одноклубника четким пасом пяткой.
3'
Борнмут начинает контратаку
3'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Гослинг Дэн из команды Борнмут в офсайде
2'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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