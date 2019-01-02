Стадион: Вайталити Зрители: 10261
0:1
14' ГолДини Трой
0:2
27' ГолДини Трой
29' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
33' Желтая карточкаДини Трой
1:2
34' ГолАке Натан
2:2
37' ГолУилсон Каллум
2:3
38' ГолСема Кен
3:3
40' ГолФрейзер Райан
50' Желтая карточкаКапу Этьен
60' Желтая карточкаГослинг Дэн
89' Желтая карточкаХолебас Хосе
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10261 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
94'
93'
Судья свистит. Муссе Ли атаковал сзади соперника. Это Капу Этьен заработал своей команде штрафной
93'
92'
92'
92'
Клеверли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Муссе Ли наказан за толчок Мариаппа Эдриан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
91'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
91'
90'
90'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
90'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
90'
Судья сигнализирует, что Делофеу Херард из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
89'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
89'
Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
89'
Станислас Жуниор мяч отрикошетил от ворот
88'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
88'
Дэниелс Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Клеверли Том из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
84'
84'
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
83'
Кинг Джошуа имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
83'
83'
82'
Делофеу Херард не смог попасть в створ ударом издали
82'
82'
82'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
81'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
81'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
79'
79'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Гослинг Дэн пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
77'
Станислас Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Кинг Джошуа имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
76'
ШАНС! Кинг Джошуа вышел один-на-один с голкипером...
76'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Перейра Роберто из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
74'
74'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
74'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Отличные скиллы показывает Кинг Джошуа, обводя своих соперников
72'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
72'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Дини Трой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
68'
68'
68'
67'
Кинг Джошуа задерживает мяч рукой
67'
67'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Какой промах! Аке Натан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
65'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
64'
Уилсон Каллум оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фостер Бен перевел мяч на угловой.
64'
Удивительный сейв сделал Фостер Бен из команды Уотфорд! А был бы точно гол!
64'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
63'
63'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Гослинг Дэн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Безумный фол. Гослинг Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Клеверли Том
59'
58'
58'
58'
Судья свистит. Кинг Джошуа атаковал сзади соперника. Это Капу Этьен заработал своей команде штрафной
57'
Хорошую попытку сделал Сема Кен. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Тактическая замена. Дюкур Абдулайе уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
54'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
52'
52'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
52'
Уилсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
51'
Станислас Жуниор из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судья сигнализирует, что Сема Кен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
50'
50'
Капу Этьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Судья свистит. Капу Этьен атаковал сзади соперника. Это Гослинг Дэн заработал своей команде штрафной
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
49'
Матч возобновлен
48'
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
46'
Судья сигнализирует, что Каткарт Крейг из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
47'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
46'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Хорошую попытку сделал Фрейзер Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Отличные скиллы показывает Фрейзер Райан, обводя своих соперников
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
44'
44'
43'
43'
42'
Какой промах! Кинг Джошуа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
42'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
41'
41'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Брукс Дэвид из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
40'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
40'
40'
38'
Дини Трой сделал результативную передачу.
38'
Фостер Бен делает длинную передачу вперед
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Уилсон Каллум наказан за толчок Каткарт Крейг
38'
37'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
37'
ГОООООЛ - Уилсон Каллум Борнмут забивает ударом головой
37'
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Почти гол! Гослинг Дэн пробил головой по воротам, но Фостер Бен спас!
34'
33'
Дини Трой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Судья свистит. Дини Трой атаковал сзади соперника. Это Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной
32'
32'
Дюкур Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Опасность предотвращена - Каткарт Крейг из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
31'
31'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Дюкур Абдулайе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Дюкур Абдулайе грубо играет против соперника. Пострадал Фрейзер Райан
28'
27'
Г О О О О Л - Дини Трой первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
27'
27'
27'
Гослинг Дэн ошибается в защите.
26'
26'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
23'
22'
22'
Опасность! Кико Фемения из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Фрейзер Райан имел все шансы забить, но Фостер Бен сделал отличный сейв!
22'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
21'
21'
21'
Перейра Роберто из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
19'
Опасность! Перейра Роберто из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
18'
Перейра Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Сема Кен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Отличные скиллы показывает Сема Кен, обводя своих соперников
17'
17'
17'
16'
16'
Кико Фемения наказан за толчок Фрейзер Райан
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Отличный командный гол!
14'
Сема Кен сделал результативную передачу.
14'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
13'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
12'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Хефферсон Лерма нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
11'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
10'
10'
Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Хефферсон Лерма делает длинную передачу вперед
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
7'
6'
Назначен штрафной. Пострадал Кинг Джошуа, его свалил Каткарт Крейг.
6'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Делофеу Херард из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
3'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Кинг Джошуа из команды Борнмут находит одноклубника четким пасом пяткой.
3'
3'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
2'
Гослинг Дэн из команды Борнмут в офсайде
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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