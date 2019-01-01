Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39052
52' Желтая карточкаГомеш Андре
0:1
58' ГолВарди Джейми
75' Желтая карточкаЭванс Джонни
80' Желтая карточкаДинь Люка
81' Желтая карточкаТосун Дженк
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
94'
94'
Ндиди Уилфред из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Отличные скиллы показывает Ндиди Уилфред, обводя своих соперников
93'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
92'
92'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Почти гол! Тосун Дженк пробил головой по воротам, но Шмейхель Каспер спас!
91'
Тосун Дженк из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
90'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
89'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
88'
88'
Отличный пас сделал Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
87'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Чилвел Бенджамин задерживает мяч рукой
87'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Отличные скиллы показывает Бернард Дуарте, обводя своих соперников
86'
Ндиди Уилфред из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
86'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
84'
84'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает неудачный навес.
83'
Магуайр Гарри из команды Лестер в офсайде
83'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Кенни Джонджо наказан за толчок Рикарду Перейра II
82'
81'
Тосун Дженк получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Тосун Дженк грубо играет против соперника. Пострадал Рикарду Перейра II
81'
81'
Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Динь Люка получил желтую карточку от судьи
80'
Динь Люка из команды Эвертон играет слишком грубо. Олбрайтон Марк оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Чилвел Бенджамин пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
79'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
79'
Лестер начинает контратаку
79'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
Чилвел Бенджамин делает длинную передачу вперед
78'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
77'
Варди Джейми из команды Лестер пасует в штрафную, но Пикфорд Джордан выходит и ловит мяч.
77'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Эванс Джонни получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Эванс Джонни грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
75'
Тосун Дженк нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
75'
Симпсон Дэнни ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Плохо сыграл Магуайр Гарри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
73'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
73'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
73'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает пас партнеру.
73'
Бернард Дуарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
72'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
Рикарду Перейра II нанес удар, мяч был парирован, но Пикфорд Джордан не удержал его в руках.
72'
Отличные скиллы показывает Рикарду Перейра II, обводя своих соперников
72'
Рикарду Перейра II из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
71'
71'
Олбрайтон Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
71'
Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
69'
69'
Бернард Дуарте делает длинную передачу вперед
68'
68'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
68'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
68'
Динь Люка пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 39052 болельщиков
67'
Судья сигнализирует, что Чодури Хамза из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
66'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
66'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
64'
63'
63'
62'
62'
Тактическая замена. Гомеш Андре уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
62'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
62'
Гомеш Андре из команды Эвертон забрасывает мяч в штрафную.
62'
62'
62'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
58'
Рикарду Перейра II сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
58'
Рикарду Перейра II разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Кин Майкл ошибается в защите.
58'
58'
57'
56'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Магуайр Гарри из команды Лестер.
56'
Кенни Джонджо из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
54'
54'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Чодури Хамза из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
Судья подбегает и показывает Гомеш Андре из команды Эвертон отложенную желтую карточку за фол.
52'
52'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Плохо сыграл Пикфорд Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
50'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
49'
48'
48'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
47'
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
45'
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
45'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Рикарду Перейра II не смог попасть в створ ударом издали
42'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Эванс Джонни нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
42'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
42'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
42'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
41'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
38'
Геззаль Рашид не смог попасть в створ ударом издали
38'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Рикарду Перейра II из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лестер начинает контратаку
37'
36'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
34'
Зума Курт не смог попасть в створ ударом издали
33'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
32'
32'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Назначен штрафной. Пострадал Ришарлисон, его свалил Чодури Хамза.
31'
Ришарлисон возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает пас партнеру.
27'
Симпсон Дэнни из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Динь Люка пострадал.
27'
Геззаль Рашид пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
26'
Геззаль Рашид из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Шанс! Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой, но мимо
26'
25'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Геззаль Рашид наказан за толчок Ришарлисон
23'
23'
Отличный пас сделал Гомеш Андре из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
23'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кенни Джонджо нанес удар в каркас ворот!
19'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
19'
19'
18'
18'
17'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
16'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
15'
Гомеш Андре делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Чилвел Бенджамин задерживает мяч рукой
12'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
12'
Магуайр Гарри ошибается в защите.
12'
11'
Варди Джейми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Геззаль Рашид ошибается в защите.
9'
9'
8'
8'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
7'
7'
Гомеш Андре ошибается в защите.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
5'
4'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
3'
3'
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Итог 0 Гримсби 1 Мэнсфилд 41' 0 Линкольн Сити 0 Порт Вейл 43' 0 Моркам 1 Карлайл 40' 0 Суиндон Таун 1 Эксетер Сити 41' 1 Форест Грин 0 Нортгемптон 41' 3 Милтон Кинс Донс 0 Кембридж Юнайтед 43' 0 Стивенэйдж 0 Ньюпорт 42' 0 Кроули Таун 0 Колчестер 40' 0 Маклсфилд 1 Транмер 42' 1 Олдхэм Атлетик 0 Ноттс Каунти 39' 0 Йовил Таун 2 Челтенем 37' 0 Бёри 1 Крю Александра
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41' 1 Портсмут 0 Уимблдон 40' 0 Уиком 1 Ковентри 41' 2 Брэдфорд Сити 0 Аккрингтон 40' 3 Донкастер 0 Рочдейл 41' 2 Плимут 0 Оксфорд Юнайтед 41' 1 Саутенд 0 Джиллингем 43' 0 Блэкпул 1 Сандерленд 40' 2 Чарльтон 0 Уолсолл 42' 0 Питерборо Юнайтед 1 Сканторп 41' 0 Шрусбери Таун 0 Флитвуд Таун 40' 0 Бристоль Роверс 0 Бёртон 40' 0 Лутон Таун 0 Барнсли
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