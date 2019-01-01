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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 39052
Эвертон
0:1
Конец матча
Лестер
0'
52' Желтая карточка
Гомеш Андре
0:1
58' Гол
Варди Джейми
75' Желтая карточка
Эванс Джонни
80' Желтая карточка
Динь Люка
81' Желтая карточка
Тосун Дженк
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Эвертон
94'
Ндиди Уилфред из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Отличные скиллы показывает Ндиди Уилфред, обводя своих соперников
93'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
92'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
92'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Почти гол! Тосун Дженк пробил головой по воротам, но Шмейхель Каспер спас!
91'
Кин Майкл из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
91'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
91'
Тосун Дженк из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Зума Курт из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Офсайд
90'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
89'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Лестер
88'
Отличный пас сделал Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Чилвел Бенджамин задерживает мяч рукой
87'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Отличные скиллы показывает Бернард Дуарте, обводя своих соперников
86'
Ндиди Уилфред из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
86'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
85'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
84'
Удар от ворот произведет Лестер
84'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает неудачный навес.
Офсайд
83'
Магуайр Гарри из команды Лестер в офсайде
83'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Кенни Джонджо наказан за толчок Рикарду Перейра II
82'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
81'
Тосун Дженк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Тосун Дженк грубо играет против соперника. Пострадал Рикарду Перейра II
81'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
81'
Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Динь Люка получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Динь Люка из команды Эвертон играет слишком грубо. Олбрайтон Марк оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Чилвел Бенджамин пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
79'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
79'
Лестер начинает контратаку
79'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
79'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зума Курт из команды Эвертон.
78'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Чилвел Бенджамин делает длинную передачу вперед
78'
Кин Майкл из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Эвертон контролирует мяч.
77'
Варди Джейми из команды Лестер пасует в штрафную, но Пикфорд Джордан выходит и ловит мяч.
77'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
75'
Эванс Джонни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Эванс Джонни грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
75'
Тосун Дженк нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
75'
Симпсон Дэнни ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Плохо сыграл Магуайр Гарри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
73'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
73'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
73'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает пас партнеру.
73'
Бернард Дуарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
72'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
Рикарду Перейра II нанес удар, мяч был парирован, но Пикфорд Джордан не удержал его в руках.
72'
Отличные скиллы показывает Рикарду Перейра II, обводя своих соперников
72'
Рикарду Перейра II из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
71'
Удар от ворот произведет Эвертон
Угловой
71'
Олбрайтон Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
71'
Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
70'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
69'
Удар от ворот произведет Лестер
69'
Бернард Дуарте делает длинную передачу вперед
68'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
68'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Динь Люка пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 39052 болельщиков
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Чодури Хамза из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
66'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
65'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
65'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Лестер контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Лестер
63'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Лестер
62'
Тактическая замена. Гомеш Андре уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
62'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
62'
Гомеш Андре из команды Эвертон забрасывает мяч в штрафную.
62'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
61'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
61'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Лестер
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Рикарду Перейра II сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
58'
Рикарду Перейра II разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Кин Майкл ошибается в защите.
58'
Лестер контролирует мяч.
58'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
57'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
56'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Магуайр Гарри из команды Лестер.
56'
Кенни Джонджо из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Эвертон контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Чодури Хамза из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
53'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
52'
Судья подбегает и показывает Гомеш Андре из команды Эвертон отложенную желтую карточку за фол.
52'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Плохо сыграл Пикфорд Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
50'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
49'
Эвертон контролирует мяч.
48'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
48'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
Эвертон контролирует мяч.
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Лестер контролирует мяч.
47'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Лестер контролирует мяч.
46'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Удар от ворот произведет Лестер
45'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
45'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
44'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Эвертон
43'
Рикарду Перейра II не смог попасть в створ ударом издали
42'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Эванс Джонни нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
42'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
42'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
41'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Эвертон
38'
Геззаль Рашид не смог попасть в створ ударом издали
38'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
38'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Рикарду Перейра II из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лестер начинает контратаку
37'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кин Майкл из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Удар от ворот произведет Лестер
34'
Зума Курт не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Лестер
32'
Шанс! Зума Курт из команды Эвертон пробил головой, но мимо
32'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Ришарлисон, его свалил Чодури Хамза.
Травма, повреждение
31'
Ришарлисон возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
29'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Симпсон Дэнни из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Динь Люка пострадал.
27'
Геззаль Рашид пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
26'
Геззаль Рашид из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Лестер
26'
Шанс! Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой, но мимо
26'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
25'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Геззаль Рашид наказан за толчок Ришарлисон
23'
Удар от ворот произведет Лестер
23'
Отличный пас сделал Гомеш Андре из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
23'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лестер контролирует мяч.
21'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Удар от ворот произведет Лестер
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кенни Джонджо нанес удар в каркас ворот!
20'
Динь Люка из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
19'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
19'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Эвертон контролирует мяч.
18'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
17'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
16'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Лестер
15'
Гомеш Андре делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Чилвел Бенджамин задерживает мяч рукой
12'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
12'
Магуайр Гарри ошибается в защите.
12'
Лестер контролирует мяч.
11'
Варди Джейми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Геззаль Рашид ошибается в защите.
9'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
7'
Эвертон контролирует мяч.
7'
Гомеш Андре ошибается в защите.
7'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
5'
Лестер контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Лестер контролирует мяч.
4'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
4'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Эвертон контролирует мяч.
2'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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