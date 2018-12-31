Стадион: Этихад Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 03.01.2019, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.
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