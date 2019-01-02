  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30666
Вулверхэмптон
0:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
23' Желтая карточка
Боли Вийи
45' Желтая карточка
Саисс Ромен
54' Желтая карточка
Беннетт Райан
62' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:1
83' Гол
Айю Джордан
90' Желтая карточка
Хонни Кастро
0:2
90' Пенальти
Миливоевич Лука
90'+5
Второй тайм
95'
Кристал Пэлас заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
Фол, нарушение
94'
ПЕНАЛЬТИ - Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Заха Уилфрид.
94'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
Фол, нарушение
93'
Уикхэм Коннор нарушает правила. Траоре Адама пострадал
92'
Кристал Пэлас начинает контратаку
92'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
92'
Стало опасно, как только Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Гуаита Висенте приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Хонни Кастро получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
91'
Хонни Кастро нарушает правила. Таунсенд Андрос пострадал
90'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
89'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Куйяте Шейку заработал фол
89'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
88'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Уикхэм Коннор
88'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
86'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
86'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
86'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
86'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Отличные скиллы показывает Айю Джордан, обводя своих соперников
85'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Тактическая замена. Кавалейру Иван уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
83'
Ван Анхольт Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Айю Джордан изменил счет на табло!
83'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
83'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
82'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Плохо сыграл Патрисиу Руй - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
81'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 30666 болельщиков
81'
Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
81'
Опасность предотвращена - Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
80'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
79'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
79'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
79'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
77'
Коди Конор делает длинную передачу вперед
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гиббс-Уайт Морган
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
75'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
74'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Саисс Ромен уходит с поля и его заменяет Невеш Рубен
73'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
72'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
72'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
71'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
69'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Офсайд
68'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
68'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Вулверхэмптон начинает контратаку
67'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
67'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
65'
ШАНС! Айю Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Кристал Пэлас начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
64'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
63'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Миливоевич Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Кошта Элдер оказался на газоне.
62'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
61'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Хименес Рауль нарушает правила. Сахо Мамаду пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
59'
Хонни Кастро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
59'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
58'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Анхольт Патрик и Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас.
57'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Опасность предотвращена - Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
55'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
54'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Желтая карточка
54'
Судья подбегает и показывает Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
52'
Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
52'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
51'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
50'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
50'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
49'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Хименес Рауль
49'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
47'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
47'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
47'
Кошта Элдер мяч отрикошетил от ворот
47'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
47'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
46'
Миливоевич Лука наказан за толчок Моутинью Жоау
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
47'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Саисс Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
46'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
46'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
45'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
44'
Кавалейру Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
44'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Доэрти Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
43'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
42'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
42'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
40'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
39'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
39'
Ван Анхольт Патрик пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
39'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
39'
Томкинс Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Плохо сыграл Моутинью Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
38'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
37'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
37'
Какой промах! Доэрти Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
36'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Опасность предотвращена - Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
33'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
31'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
31'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
29'
Таунсенд Андрос не смог попасть в створ ударом издали
29'
Отличные скиллы показывает Таунсенд Андрос, обводя своих соперников
29'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
28'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена из-за технических проблем.
27'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
26'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
23'
Боли Вийи получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
23'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
21'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
20'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
Угловой
20'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
Патрисиу Руй отбил мяч на угловой после удара Миливоевич Лука из штрафной площади.
20'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
20'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
20'
Боли Вийи ошибается в защите.
19'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
17'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
16'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
16'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
13'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
13'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
11'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
11'
Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
10'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
8'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
7'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Куйяте Шейку наказан за толчок Хонни Кастро
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
2'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация