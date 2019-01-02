Стадион: Молинью Зрители: 30666
0:2
Конец матча
23' Желтая карточкаБоли Вийи
45' Желтая карточкаСаисс Ромен
54' Желтая карточкаБеннетт Райан
62' Желтая карточкаМиливоевич Лука
0:1
83' ГолАйю Джордан
90' Желтая карточкаХонни Кастро
0:2
90' ПенальтиМиливоевич Лука
Второй тайм
95'
Кристал Пэлас заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
94'
ПЕНАЛЬТИ - Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Заха Уилфрид.
94'
93'
Судья сигнализирует, что Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
93'
Уикхэм Коннор нарушает правила. Траоре Адама пострадал
92'
Кристал Пэлас начинает контратаку
92'
92'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
92'
Стало опасно, как только Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Гуаита Висенте приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Хонни Кастро получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Хонни Кастро нарушает правила. Таунсенд Андрос пострадал
90'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Куйяте Шейку заработал фол
89'
88'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Уикхэм Коннор
88'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
86'
86'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
86'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
86'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Отличные скиллы показывает Айю Джордан, обводя своих соперников
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Тактическая замена. Кавалейру Иван уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
83'
Ван Анхольт Патрик сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Айю Джордан изменил счет на табло!
83'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
83'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
82'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Плохо сыграл Патрисиу Руй - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 30666 болельщиков
81'
Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Опасность предотвращена - Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
79'
79'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
79'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
77'
Коди Конор делает длинную передачу вперед
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гиббс-Уайт Морган
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
74'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Тактическая замена. Саисс Ромен уходит с поля и его заменяет Невеш Рубен
73'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
72'
72'
71'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
69'
68'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
68'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Вулверхэмптон начинает контратаку
67'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
65'
ШАНС! Айю Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Кристал Пэлас начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
63'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Миливоевич Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Кошта Элдер оказался на газоне.
62'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
60'
Хименес Рауль нарушает правила. Сахо Мамаду пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
59'
Хонни Кастро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
59'
58'
58'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Анхольт Патрик и Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас.
57'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Опасность предотвращена - Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
55'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
Судья подбегает и показывает Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
52'
Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
52'
52'
51'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
50'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Хименес Рауль
49'
48'
47'
47'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
47'
Кошта Элдер мяч отрикошетил от ворот
47'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
47'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Миливоевич Лука наказан за толчок Моутинью Жоау
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
47'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Саисс Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Кавалейру Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Доэрти Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
42'
42'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
39'
Ван Анхольт Патрик пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
39'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
39'
Томкинс Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Плохо сыграл Моутинью Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
38'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
37'
37'
Какой промах! Доэрти Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
36'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
36'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Опасность предотвращена - Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
33'
32'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
29'
29'
Таунсенд Андрос не смог попасть в створ ударом издали
29'
Отличные скиллы показывает Таунсенд Андрос, обводя своих соперников
29'
29'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
28'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена из-за технических проблем.
27'
27'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
26'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
24'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Боли Вийи получает желтую карточку за неспортивное поведение
23'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
21'
21'
20'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
Патрисиу Руй отбил мяч на угловой после удара Миливоевич Лука из штрафной площади.
20'
20'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
20'
Боли Вийи ошибается в защите.
19'
19'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
16'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
14'
13'
13'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
11'
Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
8'
7'
7'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
3'
Куйяте Шейку наказан за толчок Хонни Кастро
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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