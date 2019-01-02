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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23715
Хаддерсфилд Таун
1:2
Конец матча
Бёрнли
0'
14' Желтая карточка
Ми Бен
30' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер
31' Желтая карточка
Бардсли Филипп
1:0
33' Гол
Мунье Стив
1:1
40' Гол
Вуд Крис
41' Вторая желтая карточка
Шиндлер Кристофер
1:2
74' Гол
Барнс Эшли
78' Желтая карточка
Вуд Крис
90' Красная карточка
Брэйди Роберт
90' Желтая карточка
Хитон Том
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Корк Джек
96'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
94'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
94'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Хитон Том тянет время и он наказал его горчичником
93'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
92'
Биллинг Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
УДАЛЕНИЕ! - Брэйди Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Брэйди Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Мбенза Исаак
90'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
90'
Барнс Эшли нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
90'
Вуд Крис из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли играет слишком грубо. Качунга Элиас оказался на газоне.
87'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Угловой
87'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
86'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
86'
Бёрнли начинает контратаку
86'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
84'
Удар от ворот произведет Бёрнли
84'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
83'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
83'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Дурм Эрик уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
82'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
81'
Мунье Стив наказан за толчок Тарковски Джеймс
81'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
79'
Брэйди Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Бёрнли начинает контратаку
79'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Брэйди Роберт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
Желтая карточка
78'
Вуд Крис получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 23715 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Отличный командный гол!
74'
Вествуд Эшли сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
74'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
72'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
72'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
71'
Тактическая замена. Хадергьонай Флорент уходит с поля и его заменяет Лёв Крис
71'
Вуд Крис из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Брэйди Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
69'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
68'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
67'
ШАНС! Гудмундссон Йоханн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Качунга Элиас наказан за толчок Брэйди Роберт
66'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
65'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
64'
Дурм Эрик возвращается на поле.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Дурм Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
Травма, повреждение
62'
Дурм Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает отличный кросс...
61'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Бардсли Филипп получил травму и заменен. Лоутон Мэттью выходит на поле.
Фол, нарушение
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Гудмундссон Йоханн пострадал.
58'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
58'
Бардсли Филипп возвращается на поле.
58'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Бардсли Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Конголо Теренс нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Бёрнли начинает контратаку
55'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
54'
Корк Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли в офсайде
53'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
52'
Какой промах! Вуд Крис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
52'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
52'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
51'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
49'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Конголо Теренс оказался на газоне.
48'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает пас партнеру.
48'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
48'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
48'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Мунье Стив нанес удар головой, но Хитон Том спокойно отбил мяч.
47'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
46'
Тэйлор Чарли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Бёрнли
45'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Дурм Эрик
43'
Гудмундссон Йоханн бьет со штрафного в створ, но Лоссль Йонас держит все под контролем
41'
Шиндлер Кристофер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
41'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Макнил Дуайт оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Макнил Дуайт сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Вуд Крис изменил счет на табло!
40'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
39'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
37'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Тэйлор Чарли задерживает мяч рукой
36'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
33'
Мбенза Исаак сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Мунье Стив Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
33'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
33'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
33'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
33'
Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
32'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
32'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
31'
Бардсли Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
31'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Почти гол! Ми Бен пробил головой по воротам, но Лоссль Йонас спас!
31'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Шиндлер Кристофер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Вуд Крис
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Тэйлор Чарли наказан за толчок Качунга Элиас
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли в офсайде
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Мунье Стив нанес удар головой, но Хитон Том спокойно отбил мяч.
24'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
22'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
21'
Бёрнли контролирует мяч.
20'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Макнил Дуайт и Барнс Эшли из команды Бёрнли.
19'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Качунга Элиас наказан за толчок Ми Бен
19'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
18'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
18'
Гудмундссон Йоханн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
15'
Качунга Элиас наказан за толчок Тэйлор Чарли
15'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
14'
Ми Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
14'
Назначен штрафной. Пострадал Мунье Стив, его свалил Ми Бен.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Корк Джек
13'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
11'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Удар от ворот произведет Бёрнли
9'
Мунье Стив нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
6'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
5'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
4'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
4'
Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
4'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Биллинг Филип наказан за толчок Барнс Эшли
2'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Барнс Эшли наказан за толчок Хадергьонай Флорент
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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