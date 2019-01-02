Стадион: Джон Смит Зрители: 23715
1:2
Конец матча
14' Желтая карточкаМи Бен
30' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
31' Желтая карточкаБардсли Филипп
1:0
33' ГолМунье Стив
1:1
40' ГолВуд Крис
41' Вторая желтая карточкаШиндлер Кристофер
1:2
74' ГолБарнс Эшли
78' Желтая карточкаВуд Крис
90' Красная карточкаБрэйди Роберт
90' Желтая карточкаХитон Том
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
96'
Судья сигнализирует, что Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Корк Джек
96'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
94'
94'
93'
93'
Судье надоело, что Хитон Том тянет время и он наказал его горчичником
93'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
92'
Биллинг Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
УДАЛЕНИЕ! - Брэйди Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Безумный фол. Брэйди Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Мбенза Исаак
90'
90'
Барнс Эшли нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
89'
88'
88'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли играет слишком грубо. Качунга Элиас оказался на газоне.
87'
87'
87'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
86'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
84'
84'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
83'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
83'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Дурм Эрик уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
82'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Мунье Стив наказан за толчок Тарковски Джеймс
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
79'
Брэйди Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
79'
79'
Судья сигнализирует, что Брэйди Роберт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
78'
Вуд Крис получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
78'
78'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 23715 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Отличный командный гол!
74'
Вествуд Эшли сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
74'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
72'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
71'
Тактическая замена. Хадергьонай Флорент уходит с поля и его заменяет Лёв Крис
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
69'
Брэйди Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
69'
68'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
68'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
67'
67'
ШАНС! Гудмундссон Йоханн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Качунга Элиас наказан за толчок Брэйди Роберт
66'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
64'
Дурм Эрик возвращается на поле.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Дурм Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
62'
Дурм Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает отличный кросс...
61'
60'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Бардсли Филипп получил травму и заменен. Лоутон Мэттью выходит на поле.
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Гудмундссон Йоханн пострадал.
58'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
Бардсли Филипп возвращается на поле.
58'
58'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Бардсли Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Конголо Теренс нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
55'
55'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
54'
Корк Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли в офсайде
53'
52'
52'
Какой промах! Вуд Крис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
52'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
52'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
50'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Конголо Теренс оказался на газоне.
48'
47'
47'
46'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
48'
48'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
Мунье Стив нанес удар головой, но Хитон Том спокойно отбил мяч.
47'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
46'
46'
Тэйлор Чарли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
44'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Дурм Эрик
43'
Гудмундссон Йоханн бьет со штрафного в створ, но Лоссль Йонас держит все под контролем
41'
Шиндлер Кристофер получает вторую желтую карточку. Удаление.
41'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Макнил Дуайт оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Макнил Дуайт сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Вуд Крис изменил счет на табло!
40'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
39'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
37'
37'
Тэйлор Чарли задерживает мяч рукой
36'
36'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
33'
Мбенза Исаак сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Мунье Стив Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
33'
Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
33'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
33'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
33'
Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
32'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Бардсли Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
31'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Почти гол! Ми Бен пробил головой по воротам, но Лоссль Йонас спас!
31'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Шиндлер Кристофер получил желтую карточку от судьи
30'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Вуд Крис
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
29'
28'
28'
28'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
27'
Тэйлор Чарли наказан за толчок Качунга Элиас
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли в офсайде
25'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Мунье Стив нанес удар головой, но Хитон Том спокойно отбил мяч.
24'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
23'
22'
22'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
21'
Бёрнли контролирует мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Макнил Дуайт и Барнс Эшли из команды Бёрнли.
19'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Качунга Элиас наказан за толчок Ми Бен
19'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
18'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
18'
Гудмундссон Йоханн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
16'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Качунга Элиас наказан за толчок Тэйлор Чарли
15'
14'
Ми Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Назначен штрафной. Пострадал Мунье Стив, его свалил Ми Бен.
13'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Корк Джек
13'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
11'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
9'
Мунье Стив нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
8'
7'
6'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
4'
4'
4'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Биллинг Филип наказан за толчок Барнс Эшли
2'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Барнс Эшли наказан за толчок Хадергьонай Флорент
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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