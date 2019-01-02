  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
6' Гол
Петратос Димитри
44' Желтая карточка
Johnny Koutroumbis
51' Желтая карточка
Jack Hingert
1:1
65' Гол
Таггарт Адам
65' Желтая карточка
Маккей Мэтт
2:1
67' Гол
О'Донован Рой
69' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
82' Желтая карточка
Ботеак Эрик
2:2
87' Гол
Ботеак Эрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
86'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
82'
Брисбен Роар делает замену. Aaron Reardon уходит с поля, а Dylan Wenzel-Halls выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
78'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Steven Peter Ugarkovic выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
61'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
60'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Ингем Дэн выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Брисбен Роар делает замену. Joe Caletti уходит с поля, а Nicholas D'Agostino выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Johnny Koutroumbis получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Марокко: Ботола

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация