Стадион: McDonald Jones Stadium
2:2
Конец матча
1:0
6' ГолПетратос Димитри
44' Желтая карточкаJohnny Koutroumbis
51' Желтая карточкаJack Hingert
1:1
65' ГолТаггарт Адам
65' Желтая карточкаМаккей Мэтт
2:1
67' ГолО'Донован Рой
69' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
82' Желтая карточкаБотеак Эрик
2:2
87' ГолБотеак Эрик
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
86'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
82'
Брисбен Роар делает замену. Aaron Reardon уходит с поля, а Dylan Wenzel-Halls выходит на его замену.
82'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
78'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Steven Peter Ugarkovic выходит на его замену.
69'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
65'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
61'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
60'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Ингем Дэн выходит на его замену.
51'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Брисбен Роар делает замену. Joe Caletti уходит с поля, а Nicholas D'Agostino выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Johnny Koutroumbis получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Австралия: Эй-Лига
Египет: Премьер-лига
Кипр: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить