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Стадион:
Авиш
0:1
Конец матча
Порту
0'
0:1
25' Гол
Милитао Эдер
30' Желтая карточка
Фелипе Аугусто IV
49' Желтая карточка
Гомеш Витор
56' Желтая карточка
Амилтон Минервино
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Адриан Лопес выходит на его замену.
89'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
75'
Авиш делает замену. Оливейра Рубен уходит с поля, а Гомес Бруно выходит на его замену.
61'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Петролина Нилдо выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Фелипе Аугусто IV получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Милитао Эдер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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