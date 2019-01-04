- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Авиш
0:1
25' ГолМилитао Эдер
30' Желтая карточкаФелипе Аугусто IV
49' Желтая карточкаГомеш Витор
56' Желтая карточкаАмилтон Минервино
|
25'
0:1
49'
Состав команд
46
Фелипе
Жорже
30
Гомеш
Витор
50
Бальде
Мама
33
Дерлей
Диас
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
16
Эррера
Эктор
11
Марега
Мусса
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 24 Бёнардо Квентин Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 46 Фелипе Жорже Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 7 Оливейра Рубен Полузащитник
- 50 Бальде Мама Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- Запасные игроки
- 22 Милош Мато Полузащитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 10 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 8 Бруну Брага Полузащитник
- 77 Гомес Бруно Нападающий
- 41 Andre Ferreira II
- Главный тренер: Мота Жозе
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 3 Милитао Эдер Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Ванаилсон Лусиано Вратарь
- 19 М'Бемба Шансель Защитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 21 Андре Перейра Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 20 Адриан Лопес Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.12.2018 Авиш 1:1 Бенфика КЛ
- 22.12.2018 Белененсеш 5:2 Авиш ПЛ
- 19.12.2018 Авиш 2:0 Шавиш К
- 15.12.2018 Авиш 1:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 09.12.2018 Спортинг Л 4:1 Авиш ПЛ
- 02.12.2018 Авиш 2:3 Насьонал Мадейра ПЛ
- 24.11.2018 Кова-Пьедаде 0:3 Авиш К
- 10.11.2018 Авиш 2:1 Риу Аве ПЛ
- 06.11.2018 Шавиш 1:2 Авиш ПЛ
- 27.10.2018 Авиш 1:2 Санта-Клара ПЛ
- 21.10.2018 Сакавененсе 1:3 Авиш К
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве КЛ
- 07.10.2018 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 15.09.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Авиш КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 26.08.2018 Брага 3:1 Авиш ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 30.12.2018 Белененсеш 1:2 Порту КЛ
- 23.12.2018 Порту 2:1 Риу Аве ПЛ
- 18.12.2018 Порту 4:3 Морейренсе К
- 15.12.2018 Санта-Клара 1:2 Порту ПЛ
- 11.12.2018 Галатасарай 2:3 Порту ЛЧ
- 07.12.2018 Порту 4:1 Портимоненсе ПЛ
- 02.12.2018 Боавишта 0:1 Порту ПЛ
- 28.11.2018 Порту 3:1 Шальке 04 ЛЧ
- 24.11.2018 Порту 2:0 Белененсеш К
- 10.11.2018 Порту 1:0 Брага ПЛ
- 06.11.2018 Порту 4:1 Локомотив Москва ЛЧ
- 03.11.2018 Маритиму 0:2 Порту ПЛ
- 31.10.2018 Порту 4:2 Варзим КЛ
- 28.10.2018 Порту 2:0 Фейренсе ПЛ
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 03.10.2018 Порту 1:0 Галатасарай ЛЧ
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Порту: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш Суперкубок
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш Примейра-лига
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту Примейра-лига
- 19.01.2008 Порту 2:0 Авиш Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|31 - 9
|39
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 16
|34
|3.
|Брага
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 16
|33
|4.
|Бенфика
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 20
|25
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 25
|23
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 25
|19
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 18
|17
|13.
|Боавишта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|14.
|Тондела
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|15.
|Маритиму
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|8 - 20
|11
|16.
|Авиш
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 29
|11
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 21
|11
|18.
|Шавиш
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 23
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Адриан Лопес выходит на его замену.
89'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
75'
Авиш делает замену. Оливейра Рубен уходит с поля, а Гомес Бруно выходит на его замену.
61'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Петролина Нилдо выходит на его замену.
56'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
49'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Фелипе Аугусто IV получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Милитао Эдер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Португалия: Примейра-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Египет: Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить