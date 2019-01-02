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Стадион:
Насьонал Мадейра
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
9' Гол
Камачу Жоау
12' Желтая карточка
Давидсон
22' Желтая карточка
Bryan Rochez
27' Желтая карточка
Джон Ола
46' Желтая карточка
Селис Гильермо
53' Желтая карточка
Осорио Йордан
66' Желтая карточка
Хамзауи Окача
78' Желтая карточка
Lucas Franca
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
81'
Витория Гимарайнш делает замену. Додо Домилсон уходит с поля, а Бойд Тайлер выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Lucas Franca получил желтую карточку от судьи
69'
Витория Гимарайнш делает замену. Джон Ола уходит с поля, а Эступиньян Оскар выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хамзауи Окача получил желтую карточку от судьи
63'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Хамзауи Окача выходит на его замену.
58'
Витория Гимарайнш делает замену. Селис Гильермо уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Осорио Йордан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Селис Гильермо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Насьонал Мадейра делает замену. Daniel уходит с поля, а Lucas Franca выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Джон Ола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Bryan Rochez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Давидсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Камачу Жоау бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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