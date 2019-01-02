Стадион: Де Мадейра
1:0
Конец матча
1:0
9' ГолКамачу Жоау
12' Желтая карточкаДавидсон
22' Желтая карточкаBryan Rochez
27' Желтая карточкаДжон Ола
46' Желтая карточкаСелис Гильермо
53' Желтая карточкаОсорио Йордан
66' Желтая карточкаХамзауи Окача
78' Желтая карточкаLucas Franca
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
81'
Витория Гимарайнш делает замену. Додо Домилсон уходит с поля, а Бойд Тайлер выходит на его замену.
78'
Lucas Franca получил желтую карточку от судьи
69'
Витория Гимарайнш делает замену. Джон Ола уходит с поля, а Эступиньян Оскар выходит на его замену.
66'
Хамзауи Окача получил желтую карточку от судьи
63'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Хамзауи Окача выходит на его замену.
58'
Витория Гимарайнш делает замену. Селис Гильермо уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
53'
Осорио Йордан получил желтую карточку от судьи
46'
Селис Гильермо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Насьонал Мадейра делает замену. Daniel уходит с поля, а Lucas Franca выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Джон Ола получил желтую карточку от судьи
22'
Bryan Rochez получил желтую карточку от судьи
12'
Давидсон получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Камачу Жоау бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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