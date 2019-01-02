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Стадион:
Брага
2:0
Конец матча
Маритиму
0'
1' Желтая карточка
Секейра Нуну
1:0
8' Гол
Раул Силва
2:0
13' Гол
Эдуарду Уилсон
64' Желтая карточка
Baiano I
73' Желтая карточка
Рикардо Риллер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Брага делает замену. Соуза Диего II уходит с поля, а Trincao выходит на его замену.
78'
Маритиму делает замену. Гамбоа Жоау уходит с поля, а Клебер Жан выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Рикардо Риллер получил желтую карточку от судьи
71'
Брага делает замену. Паулинью Жуан уходит с поля, а Рикардо Риллер выходит на его замену.
65'
Маритиму делает замену. Дьедеррик Жоэль уходит с поля, а Валенте Рикарду выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Baiano получил желтую карточку от судьи
62'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Новаиш Жоау выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Маритиму делает замену. Вукович Йосип уходит с поля, а Кошта Эдгар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Раул Силва бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Секейра Нуну получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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