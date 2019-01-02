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Стадион:
Портимоненсе
2:0
Второй тайм: 90+'
Бенфика
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Диаш Рубен
22' Желтая карточка
Серви Франко
2:0
38' Гол в свои ворота
Жардел Нивалдо
63' Желтая карточка
Жонас Оливейра
63' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
72' Красная карточка
Жонас Оливейра
79' Желтая карточка
Мартинес Джексон
90'+3
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Второй тайм
90'
Портимоненсе делает замену. Накацзима Шоя уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
86'
Портимоненсе делает замену. Мартинес Джексон уходит с поля, а Карлос Жоао выходит на его замену.
80'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Фелиш Жоау выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Мартинес Джексон получил желтую карточку от судьи
77'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
72'
УДАЛЕНИЕ! - Жонас Оливейра увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бенфика делает замену. Фернандеш Жедсон уходит с поля, а Сеферович Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Жардел Нивалдо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
22'
Серви Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Диаш Рубен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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