Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
2:0
Второй тайм: 90+'
1:0
12' Гол в свои воротаДиаш Рубен
22' Желтая карточкаСерви Франко
2:0
38' Гол в свои воротаЖардел Нивалдо
63' Желтая карточкаЖонас Оливейра
63' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
72' Красная карточкаЖонас Оливейра
79' Желтая карточкаМартинес Джексон
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
90'
Портимоненсе делает замену. Накацзима Шоя уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
86'
Портимоненсе делает замену. Мартинес Джексон уходит с поля, а Карлос Жоао выходит на его замену.
80'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Фелиш Жоау выходит на его замену.
79'
Мартинес Джексон получил желтую карточку от судьи
77'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
72'
УДАЛЕНИЕ! - Жонас Оливейра увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Бенфика делает замену. Серви Франко уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Бенфика делает замену. Фернандеш Жедсон уходит с поля, а Сеферович Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Жардел Нивалдо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Серви Франко получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Диаш Рубен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Австралия: Эй-Лига
Египет: Премьер-лига
Кипр: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить