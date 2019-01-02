Стадион: Бесса
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаМенди Фредерик
30' Желтая карточкаМану Луиш Мигель
55' Желтая карточкаRaphael I
1:0
58' ГолМатеуш Галиану
63' Желтая карточкаМикаэл Рубен
64' Желтая карточкаЭду Машаду
67' Желтая карточкаРошинья Кошта
71' Желтая карточкаRafael Guimarães Lopes IV
72' Вторая желтая карточкаЭду Машаду
89' Желтая карточкаКошта Жоау
90' Вторая желтая карточкаRaphael I
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Raphael получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Кошта Жоау получил желтую карточку от судьи
87'
Сетубал делает замену. Семедо Жозе уходит с поля, а Кошта Жоау выходит на его замену.
80'
Сетубал делает замену. Ману Луиш Мигель уходит с поля, а Зекинья выходит на его замену.
79'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Карраса Моура выходит на его замену.
72'
Эду Машаду получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Rafael Lopes получил желтую карточку от судьи
69'
Сетубал делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Перейра Илдеберту выходит на его замену.
68'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Таар Аймен выходит на его замену.
67'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
64'
Эду Машаду получил желтую карточку от судьи
63'
Микаэл Рубен получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
55'
Raphael получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Ману Луиш Мигель получил желтую карточку от судьи
28'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
23'
Менди Фредерик получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Австралия: Эй-Лига
Египет: Премьер-лига
Кипр: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить