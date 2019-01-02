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Стадион:
Боавишта
1:0
Конец матча
Витория Сетубал
0'
23' Желтая карточка
Менди Фредерик
30' Желтая карточка
Ману Луиш Мигель
55' Желтая карточка
Raphael I
1:0
58' Гол
Матеуш Галиану
63' Желтая карточка
Микаэл Рубен
64' Желтая карточка
Эду Машаду
67' Желтая карточка
Рошинья Кошта
71' Желтая карточка
Rafael Guimarães Lopes IV
72' Вторая желтая карточка
Эду Машаду
89' Желтая карточка
Кошта Жоау
90' Вторая желтая карточка
Raphael I
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Raphael получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
89'
Кошта Жоау получил желтую карточку от судьи
87'
Сетубал делает замену. Семедо Жозе уходит с поля, а Кошта Жоау выходит на его замену.
80'
Сетубал делает замену. Ману Луиш Мигель уходит с поля, а Зекинья выходит на его замену.
79'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Карраса Моура выходит на его замену.
72'
Эду Машаду получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
71'
Rafael Lopes получил желтую карточку от судьи
69'
Сетубал делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Перейра Илдеберту выходит на его замену.
68'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Таар Аймен выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Эду Машаду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Микаэл Рубен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Raphael получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Ману Луиш Мигель получил желтую карточку от судьи
28'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Менди Фредерик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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