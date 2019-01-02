Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:2
Второй тайм: 90+'
1:0
33' ГолВинисиус Оливейра
36' Желтая карточкаГабриэльзиньо
43' Желтая карточкаГалено Вандерсон
44' Желтая карточкаMamadou Ndiaye
1:1
66' ГолHeri
1:2
69' ГолHeri
77' Желтая карточкаАурелиу Жоау
Второй тайм
89'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
89'
Риу Аве делает замену. Кассама Элизеу уходит с поля, а Фуртадо Дамьен выходит на его замену.
83'
Риу Аве делает замену. Ямбор Никола уходит с поля, а Vito выходит на его замену.
77'
Аурелиу Жоау получил желтую карточку от судьи
74'
Риу Аве делает замену. Габриэльзиньо уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Heri бьет в цель!
66'
Г О О О О Л - Heri бьет в цель!
65'
Морейренсе делает замену. Mamadou Loum Ndiaye уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Ауашерия Билель уходит с поля, а Нене Да Сильва выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Mamadou Loum Ndiaye получил желтую карточку от судьи
43'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
36'
Габриэльзиньо получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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