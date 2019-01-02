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Стадион:
Риу Аве
1:2
Второй тайм: 90+'
Морейренсе
0'
1:0
33' Гол
Винисиус Оливейра
36' Желтая карточка
Габриэльзиньо
43' Желтая карточка
Галено Вандерсон
44' Желтая карточка
Mamadou Ndiaye
1:1
66' Гол
Heri
1:2
69' Гол
Heri
77' Желтая карточка
Аурелиу Жоау
90'+3
Второй тайм
89'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
89'
Риу Аве делает замену. Кассама Элизеу уходит с поля, а Фуртадо Дамьен выходит на его замену.
83'
Риу Аве делает замену. Ямбор Никола уходит с поля, а Vito выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Аурелиу Жоау получил желтую карточку от судьи
74'
Риу Аве делает замену. Габриэльзиньо уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Heri бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Heri бьет в цель!
65'
Морейренсе делает замену. Mamadou Loum Ndiaye уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Ауашерия Билель уходит с поля, а Нене Да Сильва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Mamadou Loum Ndiaye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Габриэльзиньо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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