Стадион: Jubilee Stadium
5:2
Конец матча
0:1
17' ГолConnor Pain
23' Желтая карточкаСиссе Калифа
26' Вторая желтая карточкаСиссе Калифа
42' Желтая карточкаСаймон Мэтт
1:1
49' ГолБроск Алекс
2:1
52' ПенальтиЛе Фондре Адам
3:1
58' ГолБроск Алекс
4:1
64' ГолБроск Алекс
4:2
67' ГолО'Нил Эйден
80' Желтая карточкаО'Нил Эйден
5:2
90' ГолКалвер Аарон
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Калвер Аарон бьет в цель!
81'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Luke Ivanovic выходит на его замену.
80'
О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Хиаряй Том выходит на его замену.
72'
Сидней делает замену. Ретре Пауло уходит с поля, а Jacob Tratt выходит на его замену.
72'
Сидней делает замену. Де Йонг Сим уходит с поля, а Anthony Caceres выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - О'Нил Эйден бьет в цель!
64'
61'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Оар Томас выходит на его замену.
58'
57'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Саймон Мэтт уходит с поля, а Mario Shabow выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам из команды Сидней забивает с точки!
49'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
26'
Сиссе Калифа получает вторую желтую карточку. Удаление.
23'
Сиссе Калифа получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/32 финала)
Испания: Примера
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Кубок (1/32 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить