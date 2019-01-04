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Стадион:
Сидней
5:2
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
17' Гол
Connor Pain
23' Желтая карточка
Сиссе Калифа
26' Вторая желтая карточка
Сиссе Калифа
42' Желтая карточка
Саймон Мэтт
1:1
49' Гол
Броск Алекс
2:1
52' Пенальти
Ле Фондре Адам
3:1
58' Гол
Броск Алекс
4:1
64' Гол
Броск Алекс
4:2
67' Гол
О'Нил Эйден
80' Желтая карточка
О'Нил Эйден
5:2
90' Гол
Калвер Аарон
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Калвер Аарон бьет в цель!
81'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Luke Ivanovic выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Хиаряй Том выходит на его замену.
72'
Сидней делает замену. Ретре Пауло уходит с поля, а Jacob Tratt выходит на его замену.
72'
Сидней делает замену. Де Йонг Сим уходит с поля, а Anthony Caceres выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - О'Нил Эйден бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
61'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Оар Томас выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
57'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Саймон Мэтт уходит с поля, а Mario Shabow выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам из команды Сидней забивает с точки!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
26'
Сиссе Калифа получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
23'
Сиссе Калифа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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