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Стадион:
Аделаида Юнайтед
0:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
41' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
58' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
63' Желтая карточка
Vince Lia
65' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
68' Красная карточка
Манди Пенья
71' Желтая карточка
Руфер Алекс
84' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
90' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Ryan Lowry выходит на его замену.
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Тэйлор Стивен получил желтую карточку от судьи
83'
Аделаида Юнайтед делает замену. Винс Лия уходит с поля, а Блэквуд Джордж выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
70'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэвид Уильямс уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Манди Пенья увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
65'
Манди Пенья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Isaias получил желтую карточку от судьи
63'
Аделаида Юнайтед делает замену. Кен Илсо уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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