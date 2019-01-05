Стадион: Куперс
0:0
Конец матча
41' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
58' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
63' Желтая карточкаVince Lia
65' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
68' Красная карточкаМанди Пенья
71' Желтая карточкаРуфер Алекс
84' Желтая карточкаТэйлор Стивен
90' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
Второй тайм
90'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Ryan Lowry выходит на его замену.
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
84'
Тэйлор Стивен получил желтую карточку от судьи
83'
Аделаида Юнайтед делает замену. Винс Лия уходит с поля, а Блэквуд Джордж выходит на его замену.
71'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
70'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэвид Уильямс уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Манди Пенья увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Манди Пенья получил желтую карточку от судьи
65'
Isaias получил желтую карточку от судьи
63'
Аделаида Юнайтед делает замену. Кен Илсо уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
63'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
58'
Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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