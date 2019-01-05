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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
1:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
45' Гол
Тойвонен Ола
48' Желтая карточка
Роу Сторм
63' Желтая карточка
Валери Карл
1:1
74' Пенальти
Баумйоханн Александер
77' Желтая карточка
Риера Ориоль
1:2
86' Гол
Тойвонен Ола
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мельбурн Виктори делает замену. Роу Сторм уходит с поля, а Нидермайер Георг выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
82'
Мельбурн Виктори делает замену. Антонис Терри уходит с поля, а Рауль Баэна выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Риера Ориоль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Баумйоханн Александер из команды Вестерн Сидней Уондерерс забивает с точки!
71'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
71'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Меджок Мэньиэл выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
60'
Мельбурн Виктори делает замену. Хоуп Джош уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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