1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаIgor Carioca
14' Желтая карточкаВинтра Лукас
25' Желтая карточкаФакундо Гарсия
42' Желтая карточкаКусулос Янис
44' Желтая карточкаЛабан Венсан
57' Желтая карточкаАкоран Баррера
1:0
70' ГолКателарис Фанос
90' Желтая карточкаCostas Anastasiou
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Costas Anastasiou получил желтую карточку от судьи
84'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Лоэ Рауль выходит на его замену.
83'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Константину Константинос выходит на его замену.
76'
АЕК Ларнака делает замену. Лабан Венсан уходит с поля, а Costas Anastasiou выходит на его замену.
70'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Коловос Димитрис выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Кателарис Фанос бьет в цель!
63'
АЕК Ларнака делает замену. Факундо Гарсия уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
57'
Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
53'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Marinos Tzionis выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Лабан Венсан получил желтую карточку от судьи
42'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
25'
Факундо Гарсия получил желтую карточку от судьи
14'
Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
14'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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