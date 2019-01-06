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Омония
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
14' Желтая карточка
Igor Carioca
14' Желтая карточка
Винтра Лукас
25' Желтая карточка
Факундо Гарсия
42' Желтая карточка
Кусулос Янис
44' Желтая карточка
Лабан Венсан
57' Желтая карточка
Акоран Баррера
1:0
70' Гол
Кателарис Фанос
90' Желтая карточка
Costas Anastasiou
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Costas Anastasiou получил желтую карточку от судьи
84'
Омония делает замену. Cris Montes уходит с поля, а Лоэ Рауль выходит на его замену.
83'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Константину Константинос выходит на его замену.
76'
АЕК Ларнака делает замену. Лабан Венсан уходит с поля, а Costas Anastasiou выходит на его замену.
70'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Коловос Димитрис выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кателарис Фанос бьет в цель!
63'
АЕК Ларнака делает замену. Факундо Гарсия уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
53'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Marinos Tzionis выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Лабан Венсан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Факундо Гарсия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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