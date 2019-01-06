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Неа Саламина
0:2
Второй тайм: 86'
Аполлон
0'
0:1
5' Гол
Маглица Антун
0:2
19' Гол
Маглица Антун
22' Желтая карточка
Маргаса Ренату
71' Желтая карточка
Шембри Андре
86'
Второй тайм
Желтая карточка
71'
Шембри Андре получил желтую карточку от судьи
71'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
61'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Неа Саламина делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Theodosis Siathas выходит на его замену.
Желтая карточка
22'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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