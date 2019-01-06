0:2
Второй тайм: 86'
0:1
5' ГолМаглица Антун
0:2
19' ГолМаглица Антун
22' Желтая карточкаМаргаса Ренату
71' Желтая карточкаШембри Андре
Второй тайм
71'
Шембри Андре получил желтую карточку от судьи
71'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
61'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Папулис Фотис выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Неа Саламина делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Theodosis Siathas выходит на его замену.
22'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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