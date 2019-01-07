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Эрмис Арадиппу
0:0
Второй тайм: 75'
Эносис
0'
29' Желтая карточка
Питтас Яннис
31' Желтая карточка
Хараламбус Ангелис
34' Желтая карточка
Филакту Герасимос
38' Желтая карточка
Колокудиас Георгиос
57' Желтая карточка
Georgios Katsiati
75'
Второй тайм
70'
Эрмис Арадиппу делает замену. Ilias Georgiou уходит с поля, а Yiannis Mavrou выходит на его замену.
63'
Эносис делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Antonis Koumis выходит на его замену.
63'
Эносис делает замену. Колокудиас Георгиос уходит с поля, а Расмуссен Мортен выходит на его замену.
58'
Эрмис Арадиппу делает замену. Georgios Katsiati уходит с поля, а Ilias Georgiou выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Georgios Katsiati получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Колокудиас Георгиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Филакту Герасимос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Хараламбус Ангелис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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