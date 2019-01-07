0:0
Второй тайм: 75'
29' Желтая карточкаПиттас Яннис
31' Желтая карточкаХараламбус Ангелис
34' Желтая карточкаФилакту Герасимос
38' Желтая карточкаКолокудиас Георгиос
57' Желтая карточкаGeorgios Katsiati
Второй тайм
70'
Эрмис Арадиппу делает замену. Ilias Georgiou уходит с поля, а Yiannis Mavrou выходит на его замену.
63'
Эносис делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Antonis Koumis выходит на его замену.
63'
Эносис делает замену. Колокудиас Георгиос уходит с поля, а Расмуссен Мортен выходит на его замену.
58'
Эрмис Арадиппу делает замену. Georgios Katsiati уходит с поля, а Ilias Georgiou выходит на его замену.
57'
Georgios Katsiati получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Колокудиас Георгиос получил желтую карточку от судьи
34'
Филакту Герасимос получил желтую карточку от судьи
31'
Хараламбус Ангелис получил желтую карточку от судьи
29'
Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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