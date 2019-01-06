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Стадион:
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
4' Гол
О'Донован Рой
7' Желтая карточка
Варгас Рональд
22' Желтая карточка
Nathaniel Atkinson
25' Вторая желтая карточка
Варгас Рональд
1:1
27' Пенальти
Макгри Райли
2:1
32' Гол
Брэттан Люк
70' Желтая карточка
Де Лат Ричи
87' Желтая карточка
Lachlan Jackson
90' Желтая карточка
Nigel Boogaard
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Steven Peter Ugarkovic уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Lachlan Jackson получил желтую карточку от судьи
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
81'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Эдуардо Бритто да Силва Хаир выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Ramy Najjarine выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Гуд Кёртис выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Брэттан Люк бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Макгри Райли из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
25'
Варгас Рональд получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
22'
Nathaniel Atkinson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Варгас Рональд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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