Стадион: ААМИ Парк
2:1
Конец матча
0:1
4' ГолО'Донован Рой
7' Желтая карточкаВаргас Рональд
22' Желтая карточкаNathaniel Atkinson
25' Вторая желтая карточкаВаргас Рональд
1:1
27' ПенальтиМакгри Райли
2:1
32' ГолБрэттан Люк
70' Желтая карточкаДе Лат Ричи
87' Желтая карточкаLachlan Jackson
90' Желтая карточкаNigel Boogaard
Второй тайм
90'
Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Steven Peter Ugarkovic уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
87'
Lachlan Jackson получил желтую карточку от судьи
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
81'
Мельбурн Сити делает замену. Брэттан Люк уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Эдуардо Бритто да Силва Хаир выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Ramy Najjarine выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Гуд Кёртис выходит на его замену.
70'
Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Брэттан Люк бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Макгри Райли из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
25'
Варгас Рональд получает вторую желтую карточку. Удаление.
22'
Nathaniel Atkinson получил желтую карточку от судьи
7'
Варгас Рональд получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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