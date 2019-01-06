  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Winline
Стадион:
Брисбен Роар
2:0
Перерыв
Перт Глори
0'
1:0
22' Гол
Таггарт Адам
29' Желтая карточка
Jacob Pepper
39' Желтая карточка
Маккей Мэтт
2:0
40' Гол
Таггарт Адам
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/32 финала)
Испания: Примера
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Австралия: Эй-Лига
Индия: И-Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация