Стадион: Санкорп
2:0
Перерыв
1:0
22' ГолТаггарт Адам
29' Желтая карточкаJacob Pepper
39' Желтая карточкаМаккей Мэтт
2:0
40' ГолТаггарт Адам
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
39'
Маккей Мэтт получил желтую карточку от судьи
29'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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