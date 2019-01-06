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Стадион:
Белененсеш
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
31' Гол
Henrique I
83' Желтая карточка
Тейшейра Жоау
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Тейшейра Жоау получил желтую карточку от судьи
75'
Белененсеш делает замену. Алмейда Каиксета Наскентес Энрике уходит с поля, а Далсью выходит на его замену.
73'
Витория Гимарайнш делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Джон Ола выходит на его замену.
62'
Белененсеш делает замену. Jonathan Lucca уходит с поля, а Eduardo выходит на его замену.
58'
Витория Гимарайнш делает замену. Пепе Педру уходит с поля, а Бойд Тайлер выходит на его замену.
57'
Витория Гимарайнш делает замену. Рафа уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Алмейда Каиксета Наскентес Энрике бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nacional. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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