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Стадион:
Морейренсе
0:0
Второй тайм: 70'
Авиш
0'
45' Желтая карточка
Гомеш Витор
70'
Второй тайм
68'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
65'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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