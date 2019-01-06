Стадион: Марколину де Каштру
2:2
Конец матча
23' Желтая карточкаБабанку Элвиш
36' Желтая карточкаБруну Витор
0:1
43' ГолSilva Oliveira Ze manel
0:2
48' ГолЛамас Бруно
53' Желтая карточкаВаленсия Хосе
58' Желтая карточкаСтивенс Альфредо
1:2
60' ПенальтиЭдинью Арналду
60' Желтая карточкаPedro Pacheco II
2:2
65' ГолВаленсия Хосе
67' Желтая карточкаСтургеон Фабиу
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санта-Клара делает замену. Хриен Мартин уходит с поля, а Укра Андре выходит на его замену.
79'
Санта-Клара делает замену. Педро Пачецо уходит с поля, а Кайо Силва выходит на его замену.
72'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Таварес Жоао выходит на его замену.
67'
Стургеон Фабиу получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Валенсия Хосе бьет в цель!
60'
Педро Пачецо получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Фейренсе забивает с точки!
58'
Стивенс Альфредо получил желтую карточку от судьи
57'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Стургеон Фабиу выходит на его замену.
53'
Валенсия Хосе получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Ламас Бруно бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - зе Манель бьет в цель!
36'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
23'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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