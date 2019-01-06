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Стадион:
Фейренсе
2:2
Конец матча
Санта-Клара
0'
23' Желтая карточка
Бабанку Элвиш
36' Желтая карточка
Бруну Витор
0:1
43' Гол
Silva Oliveira Ze manel
0:2
48' Гол
Ламас Бруно
53' Желтая карточка
Валенсия Хосе
58' Желтая карточка
Стивенс Альфредо
1:2
60' Пенальти
Эдинью Арналду
60' Желтая карточка
Pedro Pacheco II
2:2
65' Гол
Валенсия Хосе
67' Желтая карточка
Стургеон Фабиу
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санта-Клара делает замену. Хриен Мартин уходит с поля, а Укра Андре выходит на его замену.
79'
Санта-Клара делает замену. Педро Пачецо уходит с поля, а Кайо Силва выходит на его замену.
72'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Таварес Жоао выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Стургеон Фабиу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Валенсия Хосе бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Педро Пачецо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Фейренсе забивает с точки!
Желтая карточка
58'
Стивенс Альфредо получил желтую карточку от судьи
57'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Стургеон Фабиу выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Валенсия Хосе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ламас Бруно бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - зе Манель бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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