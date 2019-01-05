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Стадион:
Маритиму
1:0
Перерыв
Портимоненсе
0'
41' Желтая карточка
Рубен Мигель
42' Желтая карточка
Карлос Жоао
1:0
43' Гол
Кошта Эдгар
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кошта Эдгар бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Карлос Жоао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
14'
Маритиму делает замену. Baiano уходит с поля, а Гамбоа Жоау выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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