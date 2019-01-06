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Стадион:
Витория Сетубал
0:0
Конец матча
Шавиш
0'
90' Желтая карточка
Сингх Лютер
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сингх Лютер получил желтую карточку от судьи
85'
Шавиш делает замену. Джаван уходит с поля, а Мартинш Луиш выходит на его замену.
76'
Сетубал делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Валенте Нуну II выходит на его замену.
71'
Сетубал делает замену. Перейра Илдеберту уходит с поля, а Зекинья выходит на его замену.
64'
Шавиш делает замену. Брессан Ренан уходит с поля, а Платини II выходит на его замену.
56'
Сетубал делает замену. Бесса Эбер уходит с поля, а Кадис Хондер выходит на его замену.
55'
Шавиш делает замену. Пердигао уходит с поля, а Нилтиньо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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