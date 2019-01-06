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Winline
Стадион:
Брага
1:0
Второй тайм: 46'
Боавишта
0'
1:0
25' Гол
Орта Рикарду
29' Желтая карточка
Соуза Диего II
33' Желтая карточка
Раул Силва
42' Желтая карточка
Индио Матеус
45' Желтая карточка
Эдуарду Уилсон
46'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эдуарду Уилсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Индио Матеус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Раул Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Соуза Диего II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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