Стадион: Брага Мунисипал
1:0
25' ГолОрта Рикарду
29' Желтая карточкаСоуза Диего II
33' Желтая карточкаРаул Силва
42' Желтая карточкаИндио Матеус
45' Желтая карточкаЭдуарду Уилсон
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эдуарду Уилсон получил желтую карточку от судьи
42'
Индио Матеус получил желтую карточку от судьи
33'
Раул Силва получил желтую карточку от судьи
29'
Соуза Диего II получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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