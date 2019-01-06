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Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Кыргызстан

До начала игры, которая состоится 07.01.2019, осталось 17 часов 17 минут.

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