Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Кыргызстан

Стадион: Khalifa Bin Zayed Stadium
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Текстовая онлайн трансляция матча Китай - КыргызстанДо начала игры, которая состоится 07.01.2019, осталось 17 часов 17 минут.
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Мексика: Лига MX Клаусура
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Итог 2 Андрезьё 0 Марсель Итог 2 Реймс 0 Ланс ПП 2 Ренн 2 Брест Итог 0 Кане-Руссийон 1 Монако 68' 0 Бордо 1 Гавр 65' 2 Noisy Le Grand 1 Газелек Аяччо 71' 3 Сен-Приве Сен-Илер 1 Орильяк-Арпажон 69' 0 ES Cheminots Longueau 0 Витре 69' 0 Strasbourg Olympique 4 Сент-Этьен 66' 2 Тулуза 1 Ницца Позже 0 Понтиву 0 ПСЖ
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