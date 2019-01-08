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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
2:3
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
8' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
24' Желтая карточка
Руфер Алекс
0:1
36' Гол
Фентон Луис
1:1
42' Гол
Хэмилл Брендан
59' Желтая карточка
Йебоа Кваме
62' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
70' Желтая карточка
Боневасиа Ролиней
77' Желтая карточка
Шеридан Силлиан
1:2
82' Гол
Кришна Рой
2:2
84' Гол
Keanu Baccus
2:3
89' Гол
Кришна Рой
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Копчински Михал уходит с поля, а Николс Митч выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Keanu Baccus бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Шеридан Силлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
63'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэвид Уильямс уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Йебоа Кваме получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Йебоа Кваме выходит на его замену.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Фентон Луис бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
6'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Баумйоханн Александер уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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