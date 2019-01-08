Стадион: АНЗ
2:3
Конец матча
8' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
24' Желтая карточкаРуфер Алекс
0:1
36' ГолФентон Луис
1:1
42' ГолХэмилл Брендан
59' Желтая карточкаЙебоа Кваме
62' Желтая карточкаХэмилл Брендан
70' Желтая карточкаБоневасиа Ролиней
77' Желтая карточкаШеридан Силлиан
1:2
82' ГолКришна Рой
2:2
84' ГолKeanu Baccus
2:3
89' ГолКришна Рой
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Копчински Михал уходит с поля, а Николс Митч выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Keanu Baccus бьет в цель!
82'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
77'
Шеридан Силлиан получил желтую карточку от судьи
70'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
63'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэвид Уильямс уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
62'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
59'
Йебоа Кваме получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Йебоа Кваме выходит на его замену.
42'
Г О О О О Л - Хэмилл Брендан бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Фентон Луис бьет в цель!
24'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
8'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
6'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Баумйоханн Александер уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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