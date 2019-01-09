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Стадион:
Перт Глори
3:1
Конец матча
Сидней
0'
1:0
13' Гол
Joel Chianese
2:0
24' Гол
Joel Chianese
39' Желтая карточка
Спиранович Мэттью
41' Желтая карточка
Де Йонг Сим
3:0
45' Гол
Brendon Santalab
3:1
68' Гол
Ле Фондре Адам
69' Желтая карточка
Хуанде Хуан
77' Желтая карточка
Лоури Шейн
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Перт Глори делает замену. Кастро Диего уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
81'
Перт Глори делает замену. Дэвидсон Джейсон уходит с поля, а Скотт Невилл выходит на его замену.
81'
Сидней делает замену. Брилланте Джошуа уходит с поля, а Luke Ivanovic выходит на его замену.
77'
Сидней делает замену. Де Йонг Сим уходит с поля, а Anthony Caceres выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
66'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Да Силва Даниэль выходит на его замену.
64'
Перт Глори делает замену. Брендон Санталаб уходит с поля, а Кио Эндрю выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Брендон Санталаб бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Де Йонг Сим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Спиранович Мэттью получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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