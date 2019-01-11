Стадион: ААМИ Парк
0:0
Первый тайм: 9'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Позже 0 Хоффенхайм 0 Сент-Трюйден Позже 0 Боруссия-2 Д 0 Виллем II Позже 0 Дуйсбург 0 Гронинген Позже 0 АЗ Алкмаар 0 Словацко Позже 0 ПСВ 0 Брюгге Позже 0 Бидвест Уитс 0 Вердер Позже 0 Байер Л 0 ПЕК Зволле Позже 0 Ройал Антверпен 0 Аугсбург Позже 0 Хоффенхайм 0 Андерлехт Позже 0 Фенербахче 0 АЗ Алкмаар Позже 0 Штуттгарт 0 Серкль Брюгге Позже 0 Истанбул Башакшехир 0 АДО Ден Хааг Позже 0 Бешикташ 0 Гройтер Фюрт Позже 0 Базель 0 Арау Позже 0 Нюрнберг 0 Мускрон-Перювельз Позже 0 Трабзонспор 0 МТК Позже 0 Шальке 04 0 Генк Позже 0 Байер Л 0 Пройссен Мюнстер Позже 0 Боруссия М 0 Стандард Позже 0 Боруссия Д 0 Фейеноорд Позже 0 Витесс 0 Ливингстон
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Кубок Азии (Группа B)
Кубок Азии (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить