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2019
Стадион:
Кыргызстан
 
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Южная Корея
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Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Южная Корея

До начала игры, которая состоится 11.01.2019, осталось 2 дня 16 часов 57 минут.

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