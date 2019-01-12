Стадион: ААМИ Парк
2:1
Конец матча
1:0
48' ГолАнтонис Терри
53' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
1:1
78' ГолKaine Sheppard
80' Желтая карточкаВалери Карл
2:1
84' ГолТроизи Джеймс
88' Желтая карточкаАнтонис Терри
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Антонис Терри уходит с поля, а Барбарусес Костас выходит на его замену.
88'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
80'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Kaine Sheppard бьет в цель!
77'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
73'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Тойвонен Ола уходит с поля, а Elvis Kamsoba выходит на его замену.
64'
Мельбурн Виктори делает замену. Хоуп Джош уходит с поля, а Рауль Баэна выходит на его замену.
53'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Антонис Терри бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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