  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
48' Гол
Антонис Терри
53' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
1:1
78' Гол
Kaine Sheppard
80' Желтая карточка
Валери Карл
2:1
84' Гол
Троизи Джеймс
88' Желтая карточка
Антонис Терри
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Антонис Терри уходит с поля, а Барбарусес Костас выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Kaine Sheppard бьет в цель!
77'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
73'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Тойвонен Ола уходит с поля, а Elvis Kamsoba выходит на его замену.
64'
Мельбурн Виктори делает замену. Хоуп Джош уходит с поля, а Рауль Баэна выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Антонис Терри бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Кубок Азии (Группа D)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация