Стадион: Терф Мур
0:1
2' ГолШюррле Андре
1:1
20' Гол в свои воротаБрайан Джо
2:1
23' Гол в свои воротаОдуа Денис
34' Желтая карточкаЧамберс Калум
66' Желтая карточкаКристи Сайрус
Второй тайм
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
70'
70'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
70'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Фулхэм начинает контратаку
69'
69'
69'
Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали
69'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
68'
68'
68'
67'
67'
67'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
64'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
63'
62'
62'
62'
Тактическая замена. Брайан Джо уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
62'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
61'
61'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
60'
59'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
58'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
57'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
53'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Шюррле Андре из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
53'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
52'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал отличный сейв!
52'
Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
51'
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
48'
48'
Фулхэм начинает контратаку
47'
Рим Тим наказан за толчок Барнс Эшли
46'
46'
Тактическая замена. Сесеньон Райан уходит с поля и его заменяет Вьетто Лусиано
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
44'
Вуд Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
44'
43'
42'
42'
41'
41'
41'
Корк Джек из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вествуд Эшли мяча так и не получил
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Макнил Дуайт возвращается на поле.
39'
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Макнил Дуайт получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Макнил Дуайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
37'
Чамберс Калум из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Ми Бен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
35'
35'
Бардсли Филипп не смог попасть в створ ударом издали
35'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
34'
Судья подбегает и показывает Чамберс Калум из команды Фулхэм отложенную желтую карточку за фол.
34'
34'
33'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Бардсли Филипп ошибается в защите.
32'
32'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
31'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Барнс Эшли
31'
30'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
29'
Шанс! Сесеньон Райан из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
29'
28'
28'
28'
28'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
27'
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Чамберс Калум и попал в каркас ворот!
26'
26'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
26'
Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Г О О О О Л - Одуа Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
23'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
23'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
22'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Г О О О О Л - Брайан Джо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Хендрик Джефф мяч отрикошетил от ворот
20'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Корк Джек
19'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
ШТАНГА! Пробил головой Вуд Крис прямо в каркас ворот!
18'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
18'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
16'
Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Чамберс Калум из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Хендрик Джефф не смог попасть в створ ударом издали
15'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
13'
13'
13'
Рим Тим ошибается в защите.
13'
12'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
12'
12'
12'
12'
Опасность предотвращена - Ле Маршан Максим из команды Фулхэм вступил в отбор удачно
11'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
11'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
10'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
8'
Отличный пас сделал Шюррле Андре из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли в офсайде
8'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
6'
6'
Шюррле Андре из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
5'
Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
3'
Отличный гол забил Шюррле Андре
2'
Одуа Денис сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Шюррле Андре изменил счет на табло!
2'
Одуа Денис делает длинную передачу вперед
1'
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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