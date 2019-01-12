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Стадион:
Бёрнли
2:1
Второй тайм: 71'
Фулхэм
0'
0:1
2' Гол
Шюррле Андре
1:1
20' Гол в свои ворота
Брайан Джо
2:1
23' Гол в свои ворота
Одуа Денис
34' Желтая карточка
Чамберс Калум
66' Желтая карточка
Кристи Сайрус
71'
Второй тайм
71'
Рим Тим из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
70'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
70'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Фулхэм начинает контратаку
69'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Фулхэм
69'
Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали
69'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
68'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Бёрнли контролирует мяч.
68'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Фулхэм контролирует мяч.
67'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
65'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Рим Тим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Фулхэм контролирует мяч.
64'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Вуд Крис из команды Бёрнли подал угловой слева.
63'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
63'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Бёрнли
62'
Тактическая замена. Брайан Джо уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
62'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
61'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
61'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
61'
Фулхэм контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Бёрнли контролирует мяч.
60'
Удар от ворот произведет Бёрнли
59'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
57'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
57'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
56'
Бёрнли контролирует мяч.
56'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Бёрнли контролирует мяч.
53'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Шюррле Андре из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
53'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
52'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал отличный сейв!
52'
Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
51'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
51'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Бёрнли контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Удар от ворот произведет Фулхэм
49'
Фулхэм контролирует мяч.
48'
Бёрнли контролирует мяч.
48'
Фулхэм начинает контратаку
Фол, нарушение
47'
Рим Тим наказан за толчок Барнс Эшли
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Сесеньон Райан уходит с поля и его заменяет Вьетто Лусиано
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
46'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Бёрнли контролирует мяч.
44'
Вуд Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Бёрнли начинает контратаку
44'
Бёрнли контролирует мяч.
44'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Бёрнли контролирует мяч.
42'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Фулхэм контролирует мяч.
41'
Фулхэм контролирует мяч.
41'
Корк Джек из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вествуд Эшли мяча так и не получил
40'
Фулхэм контролирует мяч.
40'
Удар от ворот произведет Бёрнли
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
39'
Макнил Дуайт возвращается на поле.
39'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Макнил Дуайт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Макнил Дуайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Офсайд
38'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Бёрнли контролирует мяч.
37'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
37'
Чамберс Калум из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
37'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
37'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ми Бен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
35'
Удар от ворот произведет Фулхэм
35'
Бардсли Филипп не смог попасть в створ ударом издали
35'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
34'
Судья подбегает и показывает Чамберс Калум из команды Фулхэм отложенную желтую карточку за фол.
34'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бёрнли контролирует мяч.
33'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
32'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Бардсли Филипп ошибается в защите.
32'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
32'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
32'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
31'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Барнс Эшли
31'
Бёрнли контролирует мяч.
30'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Удар от ворот произведет Бёрнли
29'
Шанс! Сесеньон Райан из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
29'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
28'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Бёрнли
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Чамберс Калум и попал в каркас ворот!
26'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
26'
Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Одуа Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
23'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
23'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
23'
Бёрнли начинает контратаку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
22'
Удар от ворот произведет Фулхэм
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Брайан Джо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Хендрик Джефф мяч отрикошетил от ворот
20'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
20'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Корк Джек
19'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
19'
Корк Джек из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
19'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Фулхэм
18'
ШТАНГА! Пробил головой Вуд Крис прямо в каркас ворот!
18'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
18'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
Бёрнли контролирует мяч.
16'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
16'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
16'
Макнил Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Чамберс Калум из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Удар от ворот произведет Фулхэм
15'
Хендрик Джефф не смог попасть в створ ударом издали
15'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ми Бен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Вуд Крис из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Бёрнли начинает контратаку
13'
Рим Тим ошибается в защите.
13'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
12'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Фулхэм
12'
Опасность предотвращена - Ле Маршан Максим из команды Фулхэм вступил в отбор удачно
11'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
11'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
11'
Удар от ворот произведет Фулхэм
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бёрнли контролирует мяч.
9'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Бёрнли
8'
Отличный пас сделал Шюррле Андре из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
8'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли в офсайде
8'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Шюррле Андре из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
5'
Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
5'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Фулхэм
3'
Отличный гол забил Шюррле Андре
2'
Одуа Денис сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Шюррле Андре изменил счет на табло!
2'
Одуа Денис делает длинную передачу вперед
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Фулхэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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