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Стадион:
Кристал Пэлас
1:1
Второй тайм: 69'
Уотфорд
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Каткарт Крейг
61' Желтая карточка
Кико Фемения
65' Желтая карточка
Сема Кен
1:1
67' Гол
Каткарт Крейг
69'
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Второй тайм
69'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
68'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
68'
Тактическая замена. Сема Кен уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
67'
Холебас Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГОООООЛ - Каткарт Крейг Уотфорд забивает ударом головой
Угловой
67'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
66'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
65'
Сема Кен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
65'
Сема Кен наказан за толчок Таунсенд Андрос
65'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
65'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
64'
Сема Кен из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Уотфорд контролирует мяч.
64'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
63'
Уотфорд контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Уотфорд
62'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Миливоевич Лука нанес удар издали, а Фостер Бен отбил его обратно в игру!
62'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
62'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Кико Фемения получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Кико Фемения из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Заха Уилфрид пострадал.
61'
Кристал Пэлас начинает контратаку
61'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
59'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Удар от ворот произведет Уотфорд
59'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
58'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Перейра Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
57'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
57'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
56'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
56'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
56'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
55'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
55'
Уотфорд контролирует мяч.
55'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Уотфорд контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Кристал Пэлас начинает контратаку
54'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Уотфорд начинает контратаку
54'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
53'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
52'
Капу Этьен мяч отрикошетил от ворот
52'
Уотфорд контролирует мяч.
52'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
50'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Уотфорд контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Уотфорд
49'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Заха Уилфрид нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
48'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
47'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
47'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
47'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
46'
Уотфорд контролирует мяч.
46'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Выглядело как неплохой момент. Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
49'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
49'
Холебас Хосе из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
48'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Капу Этьен оказался на газоне.
47'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Миливоевич Лука нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Холебас Хосе наказан за толчок Таунсенд Андрос
45'
Матч возобновлен
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Гуаита Висенте получил травму и заменен. Хенесси Уэйн выходит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
45'
Гуаита Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
44'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кико Фемения из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
42'
Уотфорд контролирует мяч.
42'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Уотфорд контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
40'
Уотфорд начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Каткарт Крейг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
38'
Плохо сыграл Дюкур Абдулайе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
38'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
37'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
37'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
37'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
36'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
35'
Шанс! Дини Трой из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
35'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Уотфорд контролирует мяч.
32'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
29'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
29'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Уотфорд
28'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
27'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Уотфорд
26'
Куйяте Шейку не смог попасть в створ ударом издали
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
25'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
24'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Мариаппа Эдриан пострадал.
Угловой
24'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
23'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
22'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Уотфорд
22'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
21'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
21'
Уотфорд контролирует мяч.
20'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Уотфорд контролирует мяч.
19'
Хьюз Уилл получил травму и заменен. Сема Кен выходит на поле.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
18'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Хьюз Уилл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
17'
Выглядело как неплохой момент. Делофеу Херард из команды Уотфорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Уотфорд контролирует мяч.
14'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
11'
Уотфорд контролирует мяч.
11'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
8'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
8'
Уотфорд контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Капу Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Таунсенд Андрос
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Делофеу Херард из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Перейра Роберто нанес удар в каркас ворот!
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Делофеу Херард нанес удар в каркас ворот!
3'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
3'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
3'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Матч остановлен
2'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
1'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Дини Трой пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Уотфорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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