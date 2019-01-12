Стадион: Селхерст Парк
1:1
Второй тайм: 69'
1:0
38' Гол в свои воротаКаткарт Крейг
61' Желтая карточкаКико Фемения
65' Желтая карточкаСема Кен
1:1
67' ГолКаткарт Крейг
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Второй тайм
69'
68'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
68'
Тактическая замена. Сема Кен уходит с поля и его заменяет Клеверли Том
67'
Холебас Хосе сделал результативную передачу.
67'
ГОООООЛ - Каткарт Крейг Уотфорд забивает ударом головой
67'
66'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
66'
66'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Сема Кен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
65'
Сема Кен наказан за толчок Таунсенд Андрос
65'
65'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
62'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Миливоевич Лука нанес удар издали, а Фостер Бен отбил его обратно в игру!
62'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
62'
62'
61'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Кико Фемения получил желтую карточку от судьи
61'
Кико Фемения из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Заха Уилфрид пострадал.
61'
Кристал Пэлас начинает контратаку
61'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
60'
60'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
59'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
59'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
58'
58'
Перейра Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
57'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
57'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
56'
56'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
56'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
55'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
54'
Кристал Пэлас начинает контратаку
54'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Уотфорд начинает контратаку
54'
54'
53'
53'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
53'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
52'
Капу Этьен мяч отрикошетил от ворот
52'
52'
51'
51'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
49'
49'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
49'
49'
Заха Уилфрид нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
49'
48'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
48'
47'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Выглядело как неплохой момент. Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
49'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Холебас Хосе из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Капу Этьен оказался на газоне.
47'
47'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Миливоевич Лука нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
47'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
46'
Холебас Хосе наказан за толчок Таунсенд Андрос
45'
Матч возобновлен
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Гуаита Висенте получил травму и заменен. Хенесси Уэйн выходит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Гуаита Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
44'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Кико Фемения из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
42'
42'
41'
41'
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
40'
Уотфорд начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Г О О О О Л - Каткарт Крейг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
38'
Плохо сыграл Дюкур Абдулайе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
37'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
37'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
37'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
37'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
35'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
31'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
29'
29'
29'
29'
28'
28'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
27'
26'
Куйяте Шейку не смог попасть в створ ударом издали
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
24'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Мариаппа Эдриан пострадал.
24'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
22'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
19'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
18'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Хьюз Уилл получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
17'
Выглядело как неплохой момент. Делофеу Херард из команды Уотфорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
14'
14'
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
11'
11'
11'
11'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
9'
8'
8'
8'
8'
7'
7'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Безумный фол. Капу Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Таунсенд Андрос
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Делофеу Херард из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
4'
Судья сигнализирует, что Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Перейра Роберто нанес удар в каркас ворот!
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Делофеу Херард нанес удар в каркас ворот!
3'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Матч остановлен
2'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
1'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Дини Трой пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Уотфорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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70' 2 Бристоль Сити 1 Болтон 70' 1 Рединг 0 Ноттингем Форест 71' 1 Уиган 0 Астон Вилла 68' 3 Брентфорд 1 Сток Сити 70' 1 Ипсвич 0 Ротерхэм 69' 1 Престон Норт Энд 1 Суонси 69' 1 Вест Бромвич 0 Норвич 70' 0 Бирмингем 1 Мидлсбро 69' 2 Халл Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 71' 1 Шеффилд Юнайтед 0 КПР Позже 0 Миллуолл 0 Блэкберн
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