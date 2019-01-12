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Стадион:
Лестер
1:2
Второй тайм: 73'
Саутгемптон
0'
0:1
11' Пенальти
Уорд-Праус Джеймс
20' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
34' Желтая карточка
Валери Ян
35' Желтая карточка
Чилвел Бенджамин
45' Вторая желтая карточка
Валери Ян
0:2
45' Гол
Лонг Шейн
54' Желтая карточка
Стивенс Джек
1:2
58' Гол
Ндиди Уилфред
73'
Второй тайм
73'
Барнс Харви из команды Лестер пасует в штрафную, но Маккарти Алекс выходит и ловит мяч.
72'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
72'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Ндиди Уилфред нарушает правила. Лонг Шейн пострадал
71'
Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Варди Джейми из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
70'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
69'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
68'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
67'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
66'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
65'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
65'
Магуайр Гарри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
65'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Магуайр Гарри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
64'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
64'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
63'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
62'
Рикарду Перейра II нарушает правила. Редмонд Натан пострадал
61'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
61'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
Угловой
61'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Беднарек Ян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Барнс Харви
58'
Рикарду Перейра II сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Ндиди Уилфред изменил счет на табло!
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает пас партнеру.
58'
Лестер имеет хороший шанс забить.
57'
Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Седрик Соареш
57'
Удар от ворот произведет Лестер
57'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
55'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
54'
Стивенс Джек получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Стивенс Джек грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
54'
Барнс Харви из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Мэддисон Джеймс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
52'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
51'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
51'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
51'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар, который нанес Магуайр Гарри, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Маккарти Алекс парировал мяч в поле.
48'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Лестер
48'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
47'
Таргет Мэтт мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Барнс Харви из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Уорд-Праус Джеймс
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
46'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Барнс Харви
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Угловой
46'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
46'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Лонг Шейн забивает!
46'
Менди Нампалис ошибается в защите.
46'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
46'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Янн Валери получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
45'
Янн Валери из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Олбрайтон Марк оказался на газоне.
44'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
44'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
44'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
43'
Чодури Хамза мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
42'
Армстронг Стюарт наказан за толчок Олбрайтон Марк
42'
Янн Валери из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
40'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Янн Валери
38'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
37'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Лестер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
Угловой
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
36'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Какой шанс! Морган Уэс почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Чилвел Бенджамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
34'
Янн Валери получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Янн Валери грубо играет против соперника. Пострадал Чилвел Бенджамин
34'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
33'
Шанс! Магуайр Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо
33'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
32'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Янн Валери из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Ндиди Уилфред пострадал.
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
30'
Ндиди Уилфред из команды Лестер в офсайде
30'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Лонг Шейн наказан за толчок Менди Нампалис
Офсайд
28'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон в офсайде
28'
Головой пробил Стивенс Джек, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
28'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
27'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
27'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
25'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
23'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Саутгемптон контролирует мяч.
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Лонг Шейн наказан за толчок Чилвел Бенджамин
Желтая карточка
20'
Мэддисон Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер играет слишком грубо. Редмонд Натан оказался на газоне.
20'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Чодури Хамза из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
19'
Саутгемптон начинает контратаку
18'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
17'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
16'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Лестер контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Саутгемптон контролирует мяч.
14'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
13'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон забивает с точки!
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ - Менди Нампалис из команды Лестер привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Лонг Шейн.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Удар от ворот произведет Лестер
10'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
9'
Армстронг Стюарт мяч отрикошетил от ворот
9'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
9'
Саутгемптон начинает контратаку
9'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Саутгемптон контролирует мяч.
5'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Удар от ворот произведет Лестер
4'
Армстронг Стюарт не смог попасть в створ ударом издали
4'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
4'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Саутгемптон контролирует мяч.
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
2'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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