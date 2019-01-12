Стадион: Кинг Пауэр
1:2
Второй тайм: 73'
0:1
11' ПенальтиУорд-Праус Джеймс
20' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
34' Желтая карточкаВалери Ян
35' Желтая карточкаЧилвел Бенджамин
45' Вторая желтая карточкаВалери Ян
0:2
45' ГолЛонг Шейн
54' Желтая карточкаСтивенс Джек
1:2
58' ГолНдиди Уилфред
Второй тайм
73'
Барнс Харви из команды Лестер пасует в штрафную, но Маккарти Алекс выходит и ловит мяч.
72'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
72'
71'
Ндиди Уилфред нарушает правила. Лонг Шейн пострадал
71'
Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Варди Джейми из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
70'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
69'
69'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
68'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
67'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
66'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
65'
65'
Магуайр Гарри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
65'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Магуайр Гарри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
63'
62'
62'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Рикарду Перейра II нарушает правила. Редмонд Натан пострадал
61'
61'
61'
Грэй Демарай из команды Лестер делает пас партнеру.
61'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Беднарек Ян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Барнс Харви
58'
Рикарду Перейра II сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Ндиди Уилфред изменил счет на табло!
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает пас партнеру.
58'
Лестер имеет хороший шанс забить.
57'
Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Седрик Соареш
57'
57'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
56'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
55'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Стивенс Джек получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Стивенс Джек грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
54'
Барнс Харви из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
53'
Мэддисон Джеймс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
52'
52'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
51'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
51'
51'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
49'
49'
Удар, который нанес Магуайр Гарри, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Маккарти Алекс парировал мяч в поле.
48'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
47'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
47'
Таргет Мэтт мяч отрикошетил от ворот
47'
Судья сигнализирует, что Барнс Харви из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Уорд-Праус Джеймс
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
46'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Барнс Харви
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
46'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Г О О О О Л - Лонг Шейн забивает!
46'
Менди Нампалис ошибается в защите.
46'
46'
46'
45'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Янн Валери получает вторую желтую карточку
45'
Янн Валери из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Олбрайтон Марк оказался на газоне.
44'
44'
44'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
44'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Чодури Хамза мяч отрикошетил от ворот
42'
Армстронг Стюарт наказан за толчок Олбрайтон Марк
42'
Янн Валери из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Янн Валери
38'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
37'
37'
Лестер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
37'
36'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
36'
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Какой шанс! Морган Уэс почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Чилвел Бенджамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Янн Валери получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Янн Валери грубо играет против соперника. Пострадал Чилвел Бенджамин
34'
33'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
33'
33'
Шанс! Магуайр Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо
33'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
32'
32'
Янн Валери из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Ндиди Уилфред пострадал.
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Ндиди Уилфред из команды Лестер в офсайде
30'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
29'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
29'
29'
Лонг Шейн наказан за толчок Менди Нампалис
28'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон в офсайде
28'
Головой пробил Стивенс Джек, но голкипер отбил его в поле!
28'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
27'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
27'
26'
26'
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
23'
22'
22'
21'
Лонг Шейн наказан за толчок Чилвел Бенджамин
20'
Мэддисон Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер играет слишком грубо. Редмонд Натан оказался на газоне.
20'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Чодури Хамза из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
19'
Саутгемптон начинает контратаку
18'
17'
17'
17'
16'
16'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Лестер контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
14'
13'
13'
13'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
11'
Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон забивает с точки!
10'
ПЕНАЛЬТИ - Менди Нампалис из команды Лестер привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Лонг Шейн.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
10'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
10'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
9'
Армстронг Стюарт мяч отрикошетил от ворот
9'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
9'
Саутгемптон начинает контратаку
9'
9'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
6'
6'
5'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
4'
Армстронг Стюарт не смог попасть в створ ударом издали
4'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
4'
3'
3'
2'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
2'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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