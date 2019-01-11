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Стадион:
Санта-Клара
0:0
Первый тайм: 15'
Бенфика
0'
8' Желтая карточка
Патрик де Оливейра
15'
Первый тайм
Желтая карточка
8'
Патрик де Оливейра получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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