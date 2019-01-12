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Стадион:
Кардифф Сити
0:0
Второй тайм: 71'
Хаддерсфилд Таун
0'
10' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер
33' Желтая карточка
Артер Гарри
71'
Второй тайм
71'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
70'
Патерсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
70'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
Кардифф Сити контролирует мяч.
68'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
68'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
68'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
68'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
67'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
67'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити направляет мяч в штрафную площадку, но Лоссль Йонас выбегает и ловит мяч
67'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
66'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
66'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
66'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Артер Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Роллс Джо
64'
Панчеон Джейсон мяч отрикошетил от ворот
64'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
63'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
63'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
62'
Отличный пас сделал Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
59'
Бамба Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
59'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
58'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
57'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
56'
Артер Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
55'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
54'
Панчеон Джейсон мяч отрикошетил от ворот
54'
Кардифф Сити контролирует мяч.
53'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
53'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
52'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
52'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
50'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хойлетт Джуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Патерсон Каллум оказался на газоне.
Офсайд
48'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
47'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
47'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хаддерсфилд Таун играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Притчард Алекс нарушает правила. Артер Гарри пострадал
Фол, нарушение
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити опасно и грубо сыграл. Хадергьонай Флорент пострадал.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Беннетт Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
44'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Артер Гарри мяча так и не получил
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
42'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
41'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
41'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити в офсайде
41'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
40'
Беннетт Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
38'
Артер Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
38'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
38'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити.
37'
Опасность предотвращена - Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити вступил в отбор удачно
37'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
37'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
37'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
35'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Камараса Виктор
Угловой
35'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
Желтая карточка
33'
Судья подбегает и показывает Артер Гарри из команды Кардифф Сити отложенную желтую карточку за фол.
33'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
33'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
Фол, нарушение
33'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мунье Стив не пострадал и надо продолжать игру!
32'
Качунга Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
31'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
31'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
31'
Мунье Стив хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
31'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
31'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
26'
Кардифф Сити контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
25'
Качунга Элиас наказан за толчок Моррисон Шон
24'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Беннетт Джо из команды Кардифф Сити.
24'
Качунга Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Выглядело как неплохой момент. Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
21'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Моррисон Шон наказан за толчок Притчард Алекс
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
19'
Панчеон Джейсон наказан за толчок Гуннарссон Арон
19'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Кардифф Сити начинает контратаку
17'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
16'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
16'
Хойлетт Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
16'
Хойлетт Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Мендес-Лейнг Натаниэл, обводя своих соперников
15'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
15'
Этеридж Нейл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
13'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
12'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Плохо сыграл Биллинг Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Хойлетт Джуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Мендес-Лейнг Натаниэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
10'
Шиндлер Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мендес-Лейнг Натаниэл
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
9'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
8'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
8'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
7'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
6'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
6'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
6'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
6'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
5'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Качунга Элиас задерживает мяч рукой
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Артер Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Артер Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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