Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
0:0
Второй тайм: 71'
10' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
33' Желтая карточкаАртер Гарри
Второй тайм
71'
70'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
70'
Патерсон Каллум мяч отрикошетил от ворот
70'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
68'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
68'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
68'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
68'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
67'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
67'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
67'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити направляет мяч в штрафную площадку, но Лоссль Йонас выбегает и ловит мяч
67'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
66'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
66'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
64'
64'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Роллс Джо
64'
Панчеон Джейсон мяч отрикошетил от ворот
64'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
63'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
63'
62'
Отличный пас сделал Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Бамба Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
57'
57'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
54'
Панчеон Джейсон мяч отрикошетил от ворот
54'
53'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
53'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
52'
52'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
50'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хойлетт Джуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Патерсон Каллум оказался на газоне.
48'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
47'
47'
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хаддерсфилд Таун играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
47'
Притчард Алекс нарушает правила. Артер Гарри пострадал
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити опасно и грубо сыграл. Хадергьонай Флорент пострадал.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Беннетт Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
44'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Артер Гарри мяча так и не получил
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
41'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити в офсайде
41'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
40'
Беннетт Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
38'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
38'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити.
37'
Опасность предотвращена - Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити вступил в отбор удачно
37'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Камараса Виктор
35'
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
33'
Судья подбегает и показывает Артер Гарри из команды Кардифф Сити отложенную желтую карточку за фол.
33'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мунье Стив не пострадал и надо продолжать игру!
32'
Качунга Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
31'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
31'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
31'
Мунье Стив хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
31'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
31'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Качунга Элиас наказан за толчок Моррисон Шон
24'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Беннетт Джо из команды Кардифф Сити.
24'
Качунга Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
23'
22'
Выглядело как неплохой момент. Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
21'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Моррисон Шон наказан за толчок Притчард Алекс
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
19'
Панчеон Джейсон наказан за толчок Гуннарссон Арон
19'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
18'
17'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Кардифф Сити начинает контратаку
17'
Матч возобновится спорным мячом
16'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Хойлетт Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Хойлетт Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Мендес-Лейнг Натаниэл, обводя своих соперников
15'
15'
Этеридж Нейл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
13'
13'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
12'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Плохо сыграл Биллинг Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Хойлетт Джуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Матч возобновлен
11'
Мендес-Лейнг Натаниэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
10'
Шиндлер Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мендес-Лейнг Натаниэл
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
9'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
8'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
8'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
7'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
6'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
6'
6'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
6'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Качунга Элиас задерживает мяч рукой
3'
3'
3'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
1'
Артер Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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