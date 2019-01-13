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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 38113
Эвертон
2:0
Конец матча
Борнмут
0'
38' Желтая карточка
Бернард Дуарте
1:0
61' Гол
Зума Курт
65' Желтая карточка
Кин Майкл
66' Желтая карточка
Гомеш Андре
66' Желтая карточка
Зума Курт
84' Желтая карточка
Ришарлисон
2:0
90' Гол
Калверт-Льюин Доминик
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Лукмен Адемола сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик изменил счет на табло!
95'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает пас партнеру.
95'
Муссе Ли пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан ловит мяч
Угловой
95'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
93'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
93'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
93'
Эвертон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
93'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Мина Йерри
92'
Гослинг Дэн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
92'
Муссе Ли разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
Пикфорд Джордан отбил мяч на угловой после удара Гослинг Дэн из штрафной площади.
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кин Майкл из команды Эвертон.
91'
Удар от ворот произведет Эвертон
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
90'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Смит Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
89'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Уолкотт Тео грубо играет против соперника. Пострадал Гослинг Дэн
88'
Фрейзер Райан нанес удар, мяч был парирован, но Пикфорд Джордан не удержал его в руках.
88'
Муссе Ли из команды Борнмут делает пас партнеру.
Фол, нарушение
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
88'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Сильный дождь сегодня.
87'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
86'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
84'
Ришарлисон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Ришарлисон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Кук Стив заработал фол
84'
Эвертон контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Борнмут
83'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
83'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
82'
Эвертон контролирует мяч.
81'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Кук Стив из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
79'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Уолкотт Тео
Фол, нарушение
77'
Ришарлисон наказан за толчок Кук Стив
77'
Удар от ворот произведет Борнмут
77'
Шанс! Ришарлисон из команды Эвертон пробил головой, но мимо
77'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный кросс...
76'
Кинг Джошуа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
76'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
Травма, повреждение
76'
Кинг Джошуа возвращается на поле.
76'
Головой пробил Кук Стив, но голкипер отбил его в поле!
76'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кинг Джошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
74'
Кинг Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
73'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Гомеш Андре грубо играет против соперника. Пострадал Кук Стив
71'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 38113 болельщиков
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
70'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
70'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Эвертон
69'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
68'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукмен Адемола мяча так и не получил
67'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
66'
Зума Курт получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
66'
Гомеш Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Гуэйе Идрисса грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
66'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Удар от ворот произведет Эвертон
Желтая карточка
65'
Судья подбегает и показывает Кин Майкл из команды Эвертон отложенную желтую карточку за фол.
65'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Борнмут начинает контратаку
Фол, нарушение
65'
Кин Майкл из команды Эвертон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фрейзер Райан не пострадал и надо продолжать игру!
64'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
62'
Борнмут контролирует мяч.
61'
Динь Люка сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОООООЛ - Зума Курт Эвертон забивает ударом головой
61'
Динь Люка из команды Эвертон делает отличный кросс...
61'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
61'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает пас партнеру.
60'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
60'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Эвертон контролирует мяч.
59'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кин Майкл из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
58'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Станислас Жуниор из команды Борнмут в офсайде
57'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
56'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
55'
Удар от ворот произведет Борнмут
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Бернард Дуарте
53'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
53'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Эвертон
52'
Кук Стив нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
51'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Эвертон
51'
Шанс! Кук Стив из команды Борнмут пробил головой, но мимо
Угловой
51'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
50'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Удар от ворот произведет Борнмут
49'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Какой шанс! Ришарлисон почти забил, но мяч вынесли с линии!
49'
Ришарлисон из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
49'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
49'
Ришарлисон из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
48'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
48'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Станислас Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Борнмут
46'
ШАНС! Гомеш Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Борнмут
45'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
45'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Динь Люка пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
Фол, нарушение
43'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Гомеш Андре пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Борнмут
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кин Майкл и попал в каркас ворот!
42'
Динь Люка из команды Эвертон делает отличный кросс...
42'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
41'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Лукмен Адемола из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
41'
Эвертон контролирует мяч.
40'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Желтая карточка
38'
Бернард Дуарте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
38'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
37'
Гослинг Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
37'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
36'
Бернард Дуарте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Станислас Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лукмен Адемола из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
34'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Эвертон начинает контратаку
34'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
33'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
Фол, нарушение
32'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
31'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Борнмут
31'
Шанс! Бернард Дуарте из команды Эвертон пробил головой, но мимо
31'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает отличный кросс...
31'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Борнмут контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Эвертон
28'
Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
28'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
27'
Удар от ворот произведет Эвертон
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Гослинг Дэн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
Травма, повреждение
26'
Смит Адам возвращается на поле.
26'
Штрафной исполнил Станислас Жуниор, после его удара Пикфорд Джордан сделал классный сейв. Угловой
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
24'
Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
24'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Эвертон контролирует мяч.
22'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
Гомеш Андре наказан за толчок Гослинг Дэн
17'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
17'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Эвертон
16'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Опасность предотвращена - Гуэйе Идрисса из команды Эвертон вступил в отбор удачно
16'
Борнмут начинает контратаку
16'
Зума Курт нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
16'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
15'
Станислас Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Удар от ворот произведет Борнмут
14'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
14'
Эвертон начинает контратаку
14'
Брукс Дэвид видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
14'
Станислас Жуниор разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Зума Курт ошибается в защите.
13'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Эвертон
12'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
12'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
12'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Опасность предотвращена - Гуэйе Идрисса из команды Эвертон вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
11'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
8'
Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
8'
Плохо сыграл Коулмэн Шеймус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
7'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
6'
Лукмен Адемола из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
4'
Лукмен Адемола из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
3'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Гомеш Андре наказан за толчок Гослинг Дэн
1'
Бернард Дуарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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