Стадион: Гудисон Парк Зрители: 38113
38' Желтая карточкаБернард Дуарте
1:0
61' ГолЗума Курт
65' Желтая карточкаКин Майкл
66' Желтая карточкаГомеш Андре
66' Желтая карточкаЗума Курт
84' Желтая карточкаРишарлисон
2:0
90' ГолКалверт-Льюин Доминик
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Лукмен Адемола сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик изменил счет на табло!
95'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает пас партнеру.
95'
Муссе Ли пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан ловит мяч
95'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
94'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
93'
Эвертон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
93'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Мина Йерри
92'
Гослинг Дэн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
92'
Муссе Ли разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
Пикфорд Джордан отбил мяч на угловой после удара Гослинг Дэн из штрафной площади.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
90'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Смит Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
89'
89'
88'
Безумный фол. Уолкотт Тео грубо играет против соперника. Пострадал Гослинг Дэн
88'
Фрейзер Райан нанес удар, мяч был парирован, но Пикфорд Джордан не удержал его в руках.
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
88'
88'
Сильный дождь сегодня.
87'
87'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
86'
85'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Ришарлисон получил желтую карточку от судьи
84'
Ришарлисон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Кук Стив заработал фол
84'
83'
83'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
83'
83'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
82'
81'
81'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
79'
Судья сигнализирует, что Кук Стив из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
79'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Уолкотт Тео
77'
Ришарлисон наказан за толчок Кук Стив
77'
77'
Шанс! Ришарлисон из команды Эвертон пробил головой, но мимо
77'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный кросс...
76'
Кинг Джошуа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
76'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
76'
Кинг Джошуа возвращается на поле.
76'
Головой пробил Кук Стив, но голкипер отбил его в поле!
76'
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кинг Джошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Кинг Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
73'
72'
Безумный фол. Гомеш Андре грубо играет против соперника. Пострадал Кук Стив
71'
71'
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70'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
68'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукмен Адемола мяча так и не получил
67'
66'
Зума Курт получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Гомеш Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Безумный фол. Гуэйе Идрисса грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
65'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Борнмут начинает контратаку
65'
Кин Майкл из команды Эвертон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фрейзер Райан не пострадал и надо продолжать игру!
64'
63'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
62'
Борнмут контролирует мяч.
61'
Динь Люка сделал результативную передачу.
61'
61'
61'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает пас партнеру.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
59'
59'
58'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Станислас Жуниор из команды Борнмут в офсайде
57'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
55'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Бернард Дуарте
53'
53'
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Кук Стив нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Станислас Жуниор из команды Борнмут подал угловой справа.
51'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
49'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Какой шанс! Ришарлисон почти забил, но мяч вынесли с линии!
49'
Ришарлисон из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
49'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
49'
Ришарлисон из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
48'
Станислас Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
47'
46'
46'
ШАНС! Гомеш Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Динь Люка пробил со штрафного прямо в стенку
44'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
43'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Гомеш Андре пострадал.
42'
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кин Майкл и попал в каркас ворот!
42'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
42'
41'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Лукмен Адемола из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
38'
Бернард Дуарте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
38'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
38'
37'
Гослинг Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
37'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Бернард Дуарте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
34'
Станислас Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лукмен Адемола из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
34'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Эвертон начинает контратаку
34'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
32'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
31'
31'
31'
Шанс! Бернард Дуарте из команды Эвертон пробил головой, но мимо
31'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает отличный кросс...
31'
30'
Борнмут контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
28'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо
28'
28'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
27'
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Гослинг Дэн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Смит Адам возвращается на поле.
26'
Штрафной исполнил Станислас Жуниор, после его удара Пикфорд Джордан сделал классный сейв. Угловой
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Смит Адам
24'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
22'
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
19'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Гомеш Андре наказан за толчок Гослинг Дэн
17'
17'
16'
16'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Опасность предотвращена - Гуэйе Идрисса из команды Эвертон вступил в отбор удачно
16'
Борнмут начинает контратаку
16'
Зума Курт нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Станислас Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
14'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Эвертон начинает контратаку
14'
Брукс Дэвид видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
14'
Станислас Жуниор разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Зума Курт ошибается в защите.
13'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
12'
11'
11'
Опасность предотвращена - Гуэйе Идрисса из команды Эвертон вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Брукс Дэвид, обводя своих соперников
11'
10'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
8'
Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
8'
Плохо сыграл Коулмэн Шеймус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
6'
Лукмен Адемола из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
5'
4'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
4'
Лукмен Адемола из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
3'
2'
2'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Гомеш Андре наказан за толчок Гослинг Дэн
1'
Бернард Дуарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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