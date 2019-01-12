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Стадион:
Боавишта
0:1
Конец матча
Маритиму
0'
28' Желтая карточка
Бибито
38' Желтая карточка
Вукович Йосип
0:1
53' Гол
Пиньо Родриго
66' Желтая карточка
Raphael I
71' Желтая карточка
Шарлес Силва
83' Желтая карточка
Мандьянг Идрисса
90'+11
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
88'
Маритиму делает замену. Корреа Хорхе уходит с поля, а Баррера Леандро выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Мандьянг Идрисса получил желтую карточку от судьи
80'
Маритиму делает замену. Кошта Эдгар уходит с поля, а Нану выходит на его замену.
77'
Боавишта делает замену. Клару Андре уходит с поля, а Gabriel Nunes выходит на его замену.
73'
Боавишта делает замену. Raphael уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Шарлес Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Raphael получил желтую карточку от судьи
65'
Маритиму делает замену. Пиньо Родриго уходит с поля, а Клебер Жан выходит на его замену.
62'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Пиньо Родриго бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Вукович Йосип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Бибито получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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