Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:1
Второй тайм: 88'
25' Желтая карточкаDankler
1:0
27' ГолГалено Вандерсон
30' Желтая карточкаЖорж Артур
45' Желтая карточкаМатеус Рейс
52' Желтая карточкаСемедо Жозе
52' Желтая карточкаВинисиус Оливейра
64' Вторая желтая карточкаМатеус Рейс
67' Желтая карточкаГалено Вандерсон
72' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
1:1
84' ГолПерейра Илдеберту
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Второй тайм
84'
Г О О О О Л - Перейра Илдеберту бьет в цель!
72'
Перейра Илдеберту получил желтую карточку от судьи
67'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
65'
Сетубал делает замену. Семедо Жозе уходит с поля, а Перейра Илдеберту выходит на его замену.
65'
Сетубал делает замену. Зекинья уходит с поля, а Микаэл Рубен выходит на его замену.
64'
Матеус Рейс получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Винисиус Оливейра получил желтую карточку от судьи
52'
Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Матеус Рейс получил желтую карточку от судьи
30'
Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Галено Вандерсон бьет в цель!
25'
Dankler получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
ОТМ 0 Лорка 0 Севилья Атлетико Итог 2 Марбелья 0 Альмерия-2 Итог 0 Гранада-2 2 Картахена Итог 0 Линенсе 2 УКАМ Мурсия Итог 2 Ibiza-Eivissa 0 Севилья Атлетико Итог 1 Эль-Эхидо 1 Мелилья Итог 1 Мурсия 0 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Талавера 0 Хумилья Итог 0 Дон Бенито 2 Рекреативо Итог 2 Бадахос 1 Вильяновенсе Итог 1 Сан-Фернандо 2 Атлетико Малагуэно
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