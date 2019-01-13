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Стадион:
Риу Аве
1:1
Второй тайм: 88'
Витория Сетубал
0'
25' Желтая карточка
Dankler
1:0
27' Гол
Галено Вандерсон
30' Желтая карточка
Жорж Артур
45' Желтая карточка
Матеус Рейс
52' Желтая карточка
Семедо Жозе
52' Желтая карточка
Винисиус Оливейра
64' Вторая желтая карточка
Матеус Рейс
67' Желтая карточка
Галено Вандерсон
72' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
1:1
84' Гол
Перейра Илдеберту
88'
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Второй тайм
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Перейра Илдеберту бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Перейра Илдеберту получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
65'
Сетубал делает замену. Семедо Жозе уходит с поля, а Перейра Илдеберту выходит на его замену.
65'
Сетубал делает замену. Зекинья уходит с поля, а Микаэл Рубен выходит на его замену.
64'
Матеус Рейс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
52'
Винисиус Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Матеус Рейс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Галено Вандерсон бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Dankler получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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