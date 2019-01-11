Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Конец матча
18' Желтая карточкаВакасо Альхассан
20' Желтая карточкаПепе Педру
35' Желтая карточкаНене Да Сильва
1:0
46' ПенальтиТоше Антониу
68' Желтая карточкаАурелиу Жоау
70' Красная карточкаТоше Антониу
90' Желтая карточкаБойд Тайлер
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бойд Тайлер получил желтую карточку от судьи
76'
Морейренсе делает замену. Аурелиу Жоау уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
64'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
50'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Эступиньян Оскар выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Тоше Антониу из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
20'
Пепе Педру получил желтую карточку от судьи
18'
Вакасо Альхассан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Итог 1 АЗ Алкмаар 1 Словацко Итог 5 Хоффенхайм 2 Сент-Трюйден Итог 3 Боруссия-2 Д 2 Виллем II Итог 2 ПСВ 1 Брюгге Итог 2 Бидвест Уитс 2 Вердер Итог 3 Байер Л 1 ПЕК Зволле Итог 2 Хоффенхайм 3 Андерлехт Итог 3 Истанбул Башакшехир 1 АДО Ден Хааг Итог 2 Базель 0 Арау Итог 1 Нюрнберг 2 Мускрон-Перювельз Итог 0 Ройал Антверпен 3 Аугсбург Итог 2 Штуттгарт 2 Серкль Брюгге Итог 0 Трабзонспор 2 МТК Итог 2 Шальке 04 2 Генк Итог 3 Фенербахче 2 АЗ Алкмаар Итог 4 Байер Л 2 Пройссен Мюнстер Итог 1 Ройал Антверпен 0 Аугсбург Итог 2 Боруссия Д 1 Фейеноорд Итог 3 Витесс 2 Ливингстон Итог 0 Боруссия М 2 Стандард
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Кубок Азии (Группа B)
Кубок Азии (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить