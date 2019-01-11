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Стадион:
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Морейренсе
0'
18' Желтая карточка
Вакасо Альхассан
20' Желтая карточка
Пепе Педру
35' Желтая карточка
Нене Да Сильва
1:0
46' Пенальти
Тоше Антониу
68' Желтая карточка
Аурелиу Жоау
70' Красная карточка
Тоше Антониу
90' Желтая карточка
Бойд Тайлер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бойд Тайлер получил желтую карточку от судьи
76'
Морейренсе делает замену. Аурелиу Жоау уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
64'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
50'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Эступиньян Оскар выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Тоше Антониу из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Пепе Педру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Вакасо Альхассан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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