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Стадион:
Насьонал Мадейра
0:1
Конец матча
Белененсеш
0'
40' Желтая карточка
Гонсалвеш Витор
48' Желтая карточка
Сантуш Андре
51' Желтая карточка
Сезар Жулио
54' Желтая карточка
Кампуш Нуну
73' Желтая карточка
Рейнилду
0:1
78' Гол
Лика Перейра
90' Желтая карточка
Силва Гонсалу
90'+5
Второй тайм
90'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Силва Гонсалу получил желтую карточку от судьи
85'
Насьонал Мадейра делает замену. Палочевич Александар уходит с поля, а Вити Витиньеш выходит на его замену.
85'
Белененсеш делает замену. Eduardo уходит с поля, а Jonathan Lucca выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
77'
Белененсеш делает замену. Алмейда Каиксета Наскентес Энрике уходит с поля, а Далсью выходит на его замену.
68'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Арабидзе Георгий выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Кампуш Нуну получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Сантуш Андре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Гонсалвеш Витор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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