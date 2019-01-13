Стадион: Де Мадейра
0:1
Конец матча
40' Желтая карточкаГонсалвеш Витор
48' Желтая карточкаСантуш Андре
51' Желтая карточкаСезар Жулио
54' Желтая карточкаКампуш Нуну
73' Желтая карточкаРейнилду
0:1
78' ГолЛика Перейра
90' Желтая карточкаСилва Гонсалу
Второй тайм
90'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Силва Гонсалу получил желтую карточку от судьи
85'
Насьонал Мадейра делает замену. Палочевич Александар уходит с поля, а Вити Витиньеш выходит на его замену.
85'
Белененсеш делает замену. Eduardo уходит с поля, а Jonathan Lucca выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
77'
Белененсеш делает замену. Алмейда Каиксета Наскентес Энрике уходит с поля, а Далсью выходит на его замену.
68'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Арабидзе Георгий выходит на его замену.
54'
Кампуш Нуну получил желтую карточку от судьи
51'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
48'
Сантуш Андре получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Гонсалвеш Витор получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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