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АЕК Ларнака
1:2
Второй тайм: 57'
Эрмис Арадиппу
0'
1:0
11' Гол
Хевел Хектор
1:1
29' Гол
Gioannis Taralidis
35' Желтая карточка
Ларена Хорхе
1:2
45' Гол
 57'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Ларена Хорхе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Яннис Таралидис бьет в цель!
26'
АЕК Ларнака делает замену. Састре Льюис уходит с поля, а Анастасиу Рафаэль выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Хевел Хектор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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