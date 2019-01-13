1:2
Второй тайм: 57'
1:0
11' ГолХевел Хектор
1:1
29' ГолGioannis Taralidis
35' Желтая карточкаЛарена Хорхе
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
35'
Ларена Хорхе получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Яннис Таралидис бьет в цель!
26'
АЕК Ларнака делает замену. Састре Льюис уходит с поля, а Анастасиу Рафаэль выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Хевел Хектор бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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ОТМ 0 Лорка 0 Севилья Атлетико Итог 2 Марбелья 0 Альмерия-2 Итог 0 Гранада-2 2 Картахена Итог 0 Линенсе 2 УКАМ Мурсия Итог 2 Ibiza-Eivissa 0 Севилья Атлетико Итог 1 Эль-Эхидо 1 Мелилья 87' 1 Мурсия 0 Атлетико Санлукеньо 56' 2 Талавера 0 Хумилья 53' 0 Дон Бенито 1 Рекреативо 55' 2 Бадахос 0 Вильяновенсе 58' 1 Сан-Фернандо 1 Атлетико Малагуэно
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